ولدان: دانشجوی تراز انقلاب اسلامی باید به «مجاهد علمی» تبدیل شود

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر و به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو، ویژگیهای «دانشجوی تراز انقلاب اسلامی» را تشریح کرد و گفت: غنای معرفتی این دانشجو در گرو تسلط بر حوزههای بنیادین فکری و دینی است و نقطه آغاز این مسیر، دستیابی به بینشی عمیق نسبت به قرآن، سنت، سیره معصومین (ع)، فلسفه اسلامی، کلام جدید و منظومه فکری امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب بهعنوان ستونهای معرفتی جامعه اسلامی است.
وی شناخت نظام اسلامی را رکن مهم دیگر دانست و افزود: آگاهی از مبانی فقهی، حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، شناخت قانون اساسی، ساختارهای حکومتی، تاریخ انقلاب و دستاوردهای آن، لازمه پرورش دانشجوی آگاه و مسئولیتپذیر است.
حجت الاسلام ولدان علوم انسانی اسلامی را بستر همافزایی علم و نیازهای جامعه توصیف کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، جامعهشناسی اسلامی، مسائل اجتماعی و تربیت و روانشناسی اسلامی از حوزههایی است که دانشجو باید به آنها اشراف داشته باشد تا بتواند در حل مسائل کشور نقشآفرینی کند.
وی مهارتهای تحلیلی را از ضرورتهای جدی برای این قشر عنوان کرد و افزود: تفکر انتقادی، نقد سازنده، تحلیل گفتمان، شناخت جریانهای فکری و رصد تحولات جهانی و منطقهای ابزارهایی هستند که دانشجو را از مصرفکننده به تولیدکننده فکر و راهکار تبدیل میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین تسلط تخصصی و بهروز بر رشته تحصیلی، آگاهی از پیشرفتهای علمی و توانایی خلق ایده و نوآوری را شرط اتصال علم به نیازهای واقعی جامعه دانست.
وی با تأکید بر ضرورت «تعادل میان دغدغههای فردی و مسئولیتهای اجتماعی» اظهار کرد: دانشجوی تراز انقلاب اسلامی باید نگاه یکپارچهای به زندگی داشته باشد؛ موفقیت تحصیلی و شغلی باید در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد و برنامهریزی متوازن میان اهداف فردی و فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی، زمینه رشد چندبعدی او را فراهم میکند.
حجت الاسلام ولدان نقشآفرینی در فضای مجازی را نیز از محورهای مهم دانست و گفت: تولید محتوای فاخر، روشنگری مبتنی بر استدلال، رعایت ادب اسلامی و ایجاد کانالهای تخصصی برای خدمترسانی، وظایف جدی دانشجوی انقلابی در عرصه رسانهای است.
وی همچنین «الگوی عملی بودن» را به معنای پیوند علم و عمل، تبدیل کلاس درس به محیط گفتمانسازی و مشارکت در طرحهای علمی-عملیاتی دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: شبکهسازی مؤثر با اساتید، حلقههای علمی-مذهبی و نهادهای دانشجویی، مسیر اثرگذاری را برای دانشجو هموار میکند. افزون بر این، توجه به سلامت جسم و روان، نشاط، امید و بهرهگیری از مشاورههای تخصصی از الزامات مجاهدت علمی در مسیر انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: دانشجوی تراز انقلاب اسلامی باید هم در عمق معرفتی رشد کند و هم در میدان عمل کارآمد باشد، موفقیتهای فردی زمانی ارزشمند است که در خدمت آرمانهای نظام اسلامی قرار گیرد و این تعادل، رمز شکلگیری «مجاهد علمی» در دانشگاههای کشور است.
