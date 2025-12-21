قانون ایمنی هوش مصنوعی نیویورک امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قانون مذکور که تحت عنوان RAISE Act شناخته می‌شود، با هدف ایجاد شفافیت بیشتر وضع شده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به پروتکل‌های ایمنی و گزارش هر رویدادی را ظرف ۷۲ ساعت پس از وقوع منتشر کنند. قانون هوش مصنوعی نیویورک چند ماه پس از آن امضا شد که ایالت کالیفرنیا نیز قانون مشابهی را به تصویب رساند.

با این حال، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای نقض این قانون به اندازه نسخه اولیه لایحه ماه ژوئن سختگیرانه نیست. در نسخه اولیه، سقف جریمه تا ۱۰ میلیون دلار برای نخستین تخلف و تا ۳۰ میلیون دلار برای تخلفات بعدی در نظر گرفته شده بود، اما در نسخه‌ای که توسط هوکول امضا شد، جریمه نقض قانون برای نخستین تخلف یک میلیون دلار و سه میلیون دلار برای تخلفات بعدی تعیین شده است.

همچنین، بر اساس قانون RAISE، یک دفتر ویژه نظارت بر شفافیت و ایمنی هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. این دفتر زیرمجموعه دپارتمان خدمات مالی خواهد بود و سالانه گزارشی از عملکرد توسعه‌دهندگان بزرگ هوش مصنوعی تهیه می‌کند.

هوکول همچنین دو قانون هوش مصنوعی دیگر را اوایل دسامبر تصویب کرد که بر استفاده از این فناوری در صنعت سرگرمی تمرکز دارند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلاش ایالت‌ها برای قانونمند کردن هوش مصنوعی را متوقف کرده و در این زمینه دستور اجرایی امضا کرده است.