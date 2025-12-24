  1. استانها
۳۰ کانون فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری میزبان اعتکاف نوجوانان

شهرکرد- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری از برگزاری آئین اعتکاف ویژه نوجوانان عضو این کانون‌ها در ۳۰ مسجد استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه با تبیین برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری در ایام اعتکاف گفت: اعتکاف در سنت اسلامی فرصتی است برای توقفی آگاهانه و آشتی دادن دل با سکوت و بندگی و مسجد، به عنوان خانه آرامش و پناهگاه روح، جایگاهی دارد که اثر حضور انسان در آن فراتر از زمان و عمل ظاهری‌اش سنجیده می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا به منظور ایجاد فضایی آرام، امن و قابل اعتماد برای معتکفین با ایجاد آرامش دل‌ها، صفای نیت‌ها و روی آوردن دوباره به یاد خدا مجموعه برنامه‌ها و اقدامات، زمینه‌ساز بهره‌مندی عمیق‌تر و حضور آگاهانه معتکفین از سوی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیش بینی شده است که در مساجد استان اجرا خواهد شد.

حجت‌پناه تصریح کرد: این ویژه برنامه‌ها در محوریت شهادت و ایثار با برگزاری یادواره شهدای محل، روایتگری، نمایشگاه موضوعی، مسابقه کتاب‌محور در محور مهدویت و انتظار با تأکید بر مفاهیم انتظار فعال، شناخت امام زمان (عج) و سبک زندگی منتظرانه در بخش کتاب و مطالعه با ایجاد حلقه‌های مطالعاتی، نقد و معرفی کتاب، مسابقات کتابخوانی با محوریت آثار معارفی به ویژه کتب مورد تقریظ مقام معظم رهبری دام ظله، داستان و تشکیلاتی مناسب نوجوان تدوین شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اظهار کرد: در محور نیایش و مناجات، برگزاری مراسم دعا و مناجات دسته‌جمعی، آموزش دعاهای مأثوره، حفظ و تفسیر ادعیه، مراسم نورانی پُرسمان در بخش سجاده‌های انتظار، عبادات فردی و خودسازی، پرورش فضائل اخلاقی، تبیین اهمیت خلوت با خدا، آموزش آداب عبادت، تمرین مراقبه و حضور قلب با حضور مربیان کانون‌ها، برای نوجوانان انجام خواهد شد.

وی در ادامه از انجام مشاوره و گپ و گفت‌گوی صمیمی برای نوجوانان خبر داد و تصریح کرد: برقراری فضای امن برای پرسش و پاسخ، گفت‌وگوی چهره به چهره با مربیان و روحانیون، جلسات مشاوره فردی و گروهی در موضوعات دینی، خانوادگی و مهارت‌های زندگی، مهارت‌های زندگی و اخلاق عملی، آموزش مهارت‌های ارتباطی، مدیریت خود، سبک زندگی اسلامی-ایرانی و برگزاری گعده‌های مردمی و حلقه‌های همدلی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده به شمار می‌رود.

حجت‌پناه همچنین از برگزاری جشنواره اعتکاف ویژه نوجوانان معتکف خبر داد و گفت: این جشنواره در محورهای نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، روایت و انعکاس حضور و نقش آفرینی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در مراسم و رشته‌های عکس و نقاشی (رواق ترنج- ثبت آثار هنرهای تجسمی)، بخش چندرسانه‌ای، تولید کلیپ و ثبت تولیدات رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

