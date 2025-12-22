به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی ظهر دوشنبه در نشست ستاد اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری با موضوع برنامه‌های نماز در ایام اعتکاف که با حضور مدیرکل صدا و سیمای استان و جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ستاد اقامه نماز در مساجد استان در ایام اعتکاف، اظهار کرد: برگزاری مسابقات با موضوع نماز و مهدویت در ایام اعتکاف و سرکشی از مساجد میزبان اعتکاف باهمراهی دیگر دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اعتکاف یکی از عمیق‌ترین عبادت‌های فردی و جمعی در اسلام است، ادامه داد: این برنامه عبادی انسان را از هیاهوی دنیا جدا کرده و به خلوت با خداوند دعوت می‌کند.

کریمی بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد گرایش چشمگیر نوجوانان و جوانان به اعتکاف هستیم زیرا نسل امروز تشنه آرامش، معنا و هویت است و اعتکاف این نیازها را به‌صورت عمیق پاسخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه نماز ستون اصلی اعتکاف است، تصریح کرد: در واقع اعتکاف بدون نماز معنا ندارد. این فریضه الهی در ایام اعتکاف از حالت عادت خارج و به یک ارتباط عاشقانه با خداوند تبدیل می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: نماز جماعت، نماز شب، تلاوت قرآن و دعا، همه در فضای اعتکاف جان تازه‌ای می‌گیرند و انسان را به خودسازی حقیقی سوق می‌دهند.

کریمی با ابراز خرسندی از نقش فعال مساجد استان چهارمحال و بختیاری در برگزاری اعتکاف، یادآور شد: حضور روحانیون دغدغه‌مند، برنامه‌های متنوع فرهنگی، توجه به نوجوانان و جوانان و فضای صمیمی مساجد، باعث شده اعتکاف به یک حرکت فرهنگی اثرگذار در استان تبدیل شود.

وی گفت: استفاده از زبان صمیمی، برنامه‌های معرفتی کوتاه و کاربردی، حلقه‌های گفت‌وگو، بیان موضوعات مهدوی متناسب با دغدغه‌های جوانان و همچنین بهره‌گیری از هنر، رسانه و فضای مجازی می‌تواند اعتکاف را برای نسل نو جذاب‌تر و ماندگارتر کند.

پیش‌بینی حضور ۲۰ هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری در مراسم اعتکاف

در ادامه، مرتضی سجادی، مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سال گذشته مراسم معنوی اعتکاف در ۱۸۳ مسجد استان برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۱۵ هزار و ۷۶۱ نفر در استان معتکف شدند و امسال تا روز گذشته ۲۰۸ مسجد در استان برای میزبانی از این برنامه اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰ هزار نفر در استان معتکف شوند.

سجادی با تأکید بر اینکه برای میزبانی از این ۲۰ هزار معتکف باید چند کار در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: گام اول دعوت از مردم است که سال گذشته این مهم به خوبی انجام شد که البته نتیجه آن کمبود مسجد برای میزبانی از همه متقاضیان بود و جمع زیادی از مشتاقان نتوانستند در این برنامه شرکت کنند.

وی با یادآوری اینکه قدردانی و تکریم متولیان اعتکاف بسیار مهم است، تصریح کرد: فعالان اعتکاف چشم به اعتبارات یا کمک مسئولان ندارند، اما کار آنان باید دیده شود و لااقل مسئولان با حضور و تشویق خودشان مایه دلگرمی این فعالان مردمی باشند و یقین بدانید اینها در تقویت برنامه‌های مردمی بسیار اثربخش است.

سجادی با اشاره به اینکه جمعیت معتکفین نباید بعد از این برنامه رها شوند، افزود: امید است همه کمک کنند و بتوانیم کارهای خوبی را برای تقویت و ترویج این برنامه معنوی شاهد باشیم.