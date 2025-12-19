مرتضی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی مراسم معنوی اعتکاف در استان چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت‌نام اعتکاف در استان خبر داد و اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال از ۱۳ دی‌ماه مصادف با ۱۳ ماه رجب المرجب به مدت سه روز در مساجد اعلام شده در سراسر استان آغاز می‌شود.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال مراسم اعتکاف در همان مساجدی که سال گذشته میزبان معتکفین بودند برپاست، ادامه داد: نام‌نویسی از متقاضیان اعتکاف در شهر شهرکرد از امروز آغاز شده و سایر شهرستان‌ها نیز از فردا می‌توانند ثبت‌نام کنند.

سجادی بیان کرد: متقاضیان شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در شهرکرد می‌توانند با مراجعه به سامانه ziafatchb.ir و انتخاب مسجد مورد نظر، درخواست خود را ثبت کنند.

وی اظهار کرد: مراسم محوری اعتکاف در شهرکرد در مسجد جامع شهرکرد ویژه آقایان و مصلی امام خمینی (ره) ویژه بانوان برگزار می‌شود.

سجادی با بیان اینکه متقاضیان در شهرکرد و سایر مناطق استان همچنین می‌توانند درخواست خود را به صورت حضوری ثبت کنند، افزود: افراد علاقه‌مند برای نام‌نویسی در این مراسم معنوی به نزدیک‌ترین مسجد محل زندگی خود مراجعه کنند.

وی یادآور شد: ثبت‌نام از دانش‌آموزان و دانشجویان متقاضی شرکت در اعتکاف نیز از طریق سامانه‌های اعلام شده توسط نهادهای مربوط آغاز شده است.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با اعلام اینکه این استان از حیث جمعیت معتکفین جزو استان‌های پیشرو بوده و سال گذشته در کشور سوم بود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوانیم میزبان ۲۰ تا ۲۲ هزار معتکف در مساجد استان باشیم.

وی در پایان با ابراز خرسندی از اینکه سال گذشته برخی هیئات مذهبی به‌صورت خودجوش برنامه اعتکاف را در مسجد خود برگزار کردند، گفت: در سال‌های قبل معمولاً بین ۲۶ تا ۳۰ درصد جمعیت معتکفین را آقایان تشکیل می‌دادند، این رقم در سال گذشته به ۳۸ درصد رسید که این رشد حاصل همت هیئتی‌ها بوده است.