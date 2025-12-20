  1. استانها
دانش‌آموزان بدون نگرانی از برگزاری امتحانات در اعتکاف شرکت کنند

شهرکرد- معاون پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش‌وپرورش شرایطی را فراهم کرده تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از برگزاری امتحانات در این برنامه معنوی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بوگری با دعوت از دانش‌آموزان برای حضور در مراسم اعتکاف دانش‌آموزی ۱۴۰۴، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش با رویکردی تربیتی، شرایطی را فراهم کرده است تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از برگزاری امتحانات در این برنامه معنوی شرکت کنند.

بوگری با اشاره به شیوه‌نامه اعتکاف دانش‌آموزی گفت: اعتکاف دانش‌آموزی یک فرصت ارزشمند تربیتی است که به نوجوانان کمک می‌کند در فضایی آرام و معنوی، به خودسازی، تقویت ایمان و بازنگری در رفتار و انتخاب‌های فردی بپردازند.

وی افزود: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، غیبت دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اعتکاف در صورتی موجه محسوب می‌شود که پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده باشند و مدارس موظف‌اند در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی استان با تأکید بر حمایت آموزشی از دانش‌آموزان تصریح کرد: مطابق شیوه‌نامه، از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه و همزمان با برگزاری مراسم اعتکاف دانش‌آموزی، برگزاری هرگونه امتحان داخلی یا هماهنگ ممنوع است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر و تمرکز کامل در این برنامه معنوی حضور یابند.

بوگری همچنین با اشاره به نقش مؤثر فرهنگیان در اجرای این برنامه تربیتی خاطرنشان کرد: بر اساس شیوه‌نامه، همکاران فرهنگی نیز می‌توانند با هماهنگی و کسب مجوز از مدیر مربوطه در این مراسم معنوی شرکت کنند و مدیران مدارس موظف‌اند همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به نحوه پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان تصریح کرد: پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی از طریق سامانه «نورینو» در درگاه my.medu.ir انجام می‌شود و دانش‌آموزان با ثبت‌نام به‌موقع می‌توانند از مزایایی همچون برنامه‌ریزی بهتر آموزشی و تربیتی، ساماندهی مناسب محل اعتکاف، بهره‌مندی از برنامه‌های متناسب با سن و نیاز دانش‌آموزان و حمایت کامل مدرسه برخوردار شوند.

معاون پرورشی اداره‌کل آموزش و استان افزود: در شیوه‌نامه اعتکاف دانش‌آموزی، چهار الگوی اجرایی شامل اعتکاف فردی، تشکلی، مدرسه‌ای و خانوادگی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان با توجه به شرایط، علاقه‌مندی و هماهنگی با مدرسه و خانواده، بتوانند در این برنامه معنوی مشارکت داشته باشند.

بوگری با تأکید بر نقش اعتکاف در تربیت نسل نوجوان خاطرنشان کرد: اعتکاف دانش‌آموزی، بستری مناسب برای تقویت هویت دینی، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان با مسجد به عنوان کانون تربیتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی خانواده‌ها، مدارس و مربیان پرورشی، اعتکاف دانش‌آموزی امسال به تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار در مسیر رشد معنوی دانش‌آموزان استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شود.

