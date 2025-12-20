به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بوگری با دعوت از دانش‌آموزان برای حضور در مراسم اعتکاف دانش‌آموزی ۱۴۰۴، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش با رویکردی تربیتی، شرایطی را فراهم کرده است تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از برگزاری امتحانات در این برنامه معنوی شرکت کنند.

بوگری با اشاره به شیوه‌نامه اعتکاف دانش‌آموزی گفت: اعتکاف دانش‌آموزی یک فرصت ارزشمند تربیتی است که به نوجوانان کمک می‌کند در فضایی آرام و معنوی، به خودسازی، تقویت ایمان و بازنگری در رفتار و انتخاب‌های فردی بپردازند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری با دعوت از دانش‌آموزان برای حضور در مراسم اعتکاف دانش‌آموزی ۱۴۰۴، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش با رویکردی تربیتی، شرایطی را فراهم کرده است تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از برگزاری امتحانات در این برنامه معنوی شرکت کنند.

وی افزود: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، غیبت دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اعتکاف در صورتی موجه محسوب می‌شود که پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده باشند و مدارس موظف‌اند در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی استان با تأکید بر حمایت آموزشی از دانش‌آموزان تصریح کرد: مطابق شیوه‌نامه، از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه و همزمان با برگزاری مراسم اعتکاف دانش‌آموزی، برگزاری هرگونه امتحان داخلی یا هماهنگ ممنوع است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر و تمرکز کامل در این برنامه معنوی حضور یابند.

بوگری همچنین با اشاره به نقش مؤثر فرهنگیان در اجرای این برنامه تربیتی خاطرنشان کرد: بر اساس شیوه‌نامه، همکاران فرهنگی نیز می‌توانند با هماهنگی و کسب مجوز از مدیر مربوطه در این مراسم معنوی شرکت کنند و مدیران مدارس موظف‌اند همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به نحوه پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان تصریح کرد: پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی از طریق سامانه «نورینو» در درگاه my.medu.ir انجام می‌شود و دانش‌آموزان با ثبت‌نام به‌موقع می‌توانند از مزایایی همچون برنامه‌ریزی بهتر آموزشی و تربیتی، ساماندهی مناسب محل اعتکاف، بهره‌مندی از برنامه‌های متناسب با سن و نیاز دانش‌آموزان و حمایت کامل مدرسه برخوردار شوند.

معاون پرورشی اداره‌کل آموزش و استان افزود: در شیوه‌نامه اعتکاف دانش‌آموزی، چهار الگوی اجرایی شامل اعتکاف فردی، تشکلی، مدرسه‌ای و خانوادگی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان با توجه به شرایط، علاقه‌مندی و هماهنگی با مدرسه و خانواده، بتوانند در این برنامه معنوی مشارکت داشته باشند.

بوگری با تأکید بر نقش اعتکاف در تربیت نسل نوجوان خاطرنشان کرد: اعتکاف دانش‌آموزی، بستری مناسب برای تقویت هویت دینی، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان با مسجد به عنوان کانون تربیتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی خانواده‌ها، مدارس و مربیان پرورشی، اعتکاف دانش‌آموزی امسال به تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار در مسیر رشد معنوی دانش‌آموزان استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شود.