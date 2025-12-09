به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان از برگزاری نشست هماندیشی بین مدیران مدارس ابتدایی منتخب و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه شهر تهران خبر داد و این نشست را بهعنوان دومین گام از طرح ملی محیطیار در شهر تهران عنوان کرد.
مدادی افزود: پس از برگزاری همایش مراقبین سلامت که با حضور ۴۲۰ نفر در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیط زیست در آبانماه سالجاری برگزار شد، این نشست هماندیشی بین مدیران مدارس ابتدایی منتخب و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه شهر تهران، با هدف تبیین اهداف و راهکارهای اجرایی طرح ملی محیطیار در مدارس ابتدایی پایتخت برگزار شد.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان در این نشست با تأکید بر اهمیت همکاریهای مشترک مدارس و ادارات آموزش و پرورش در اجرای این طرح گفت: «طرح ملی محیطیار» فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانشآموزان است و مدارس ابتدایی نقش مهمی در این فرآیند دارند و این نشست را بستری برای ایجاد همکاریهای مؤثرتر بین مدارس و ادارات آموزش و پرورش ارزیابی کرد.
مدادی افزود: امیدواریم با اجرای این طرح، آگاهیهای محیطزیستی در میان نسل جوان افزایش یافته و آنها به سفیران و حافظان محیط زیست آینده این سرزمین تبدیل شوند.
