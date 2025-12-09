به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پارکینسون یک اختلال عصبی پیش رونده است که به طور کلی روی قابلیت حرکت بدن تأثیر می‌گذارد و به دلیل مرگ سلول‌های عصبی در منطقه‌ای از مغز که هورمون دوپامین را تولید می‌کند، به وجود می‌آید.

کل بدن بیماران به تدریج سفت می‌شود و آنها قادر به مراقبت از خود نخواهند بود. این بیماری تاکنون درمانی نداشته و روش‌های فعلی روی مدیریت علائم متمرکز هستند.

بسیاری از روش‌های درمان فعلی به طور موقت دوپامین را در مغز جایگزین می‌کنند اما نمی‌توانند مرگ عصب‌ها را کنترل کنند.

اکنون محققان بیمارستان دانشگاه علم و فناوری چین(USTC) مدعی شده اند به یک درمان سلول بنیادی کارآمد دست یافته اند که به بیماران مبتلا به پارکینسون کمک می‌کند حرکت دوباره خود را بازیابند.

این محققان که از ماه آوریل سال جاری میلادی مشغول اجرای مرحله یک آزمایش بالینی پیوند سلول بنیادی در شش بیمار هستند، بهبود سریع علائم همراه با افزایش مداوم سیگنال دهی دوپامین در مغز بیماران را گزارش داده اند.

این درمان با هدف تحریک سلول‌های بنیادی تزریق‌شده طراحی شده تا آنها را وادار به تمایز و به سلول‌های عصبی تبدیل کند، سلول‌هایی که تنها قادر به ترشح دوپامین خواهند بود. محققان مدعی شده اند می‌توانند در القای سلول‌های بنیادی برای ایجاد تمایز و عمل به عنوان سلول‌های تولید کننده دوپامین در بیماران به کارآمدی بالایی دست یابند.

شیء جیونگ یکی از افراد تیم پژوهش در این باره می‌گوید: ما این سلول‌ها را در مغز بیمار کاشتیم و به آنها اجازه دادیم به عصب‌های تولید کننده دوپامین جدید تبدیل شوند که شبکه‌های عصبی مغز را متحول می‌کنند.

وی در ادامه افزود: گروه‌های محققان پیشرو در سطح بین‌المللی اخیراً نرخ تبدیل حدود ۵۰ درصد را گزارش کرده‌اند اما تیم مشترک ما توانست به نرخ تبدیل بیش از ۸۰ درصد دست یابد.

همچنین طبق گزارش‌ها یکی از شش شرکت کننده در این تحقیق شاهد کاهش قابل توجه علائم پارکینسون مانند لرزش و خشکی بدن بود.

به گفته پژوهشگران، نمره این بیمار ۳۷ ساله در مقیاس ارزیابی بیماری پارکینسون از عدد ۶۲ که نشان‌دهنده ناتوانی شدید است، به عدد ۱۲ کاهش یافت. چنین نمره‌ای مشابه وضعیت یک فرد سالم محسوب می‌شود.

نتایج اولیه این آزمایش بالینی نشان داد درمان با سلول‌های بنیادی برای بیماران ایمن است زیرا سلول‌های تزریق‌شده زنده مانده و دوپامین تولید کرده‌اند.