چین به آمریکا درباره تسلیح جزیره تایوان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، گوئو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز جمعه در خصوص هرگونه اقدام آمریکا برای تسلیح جزیره تایوان به واشنگتن هشدار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد: ایالات متحده با ارسال محمولههای بزرگ تسلیحاتی به تایوان، بهطور آشکار در امور داخلی چین مداخله میکند، آسیب جدی به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین وارد میسازد و همچنین صلح و ثبات در تنگه تایوان را تضعیف میکند.
گوئو جیاکون هشدار داد: عبور از خطوط قرمز چین در مسئله تایوان غیرقابلقبول است؛ هرگونه اقدام برای تسلیح تایوان پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
وزارت دفاع جزیره تایوان پیشتر اعلام کرده بود که دولت آمریکا روند فروش تسلیحات به این جزیره به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را پیش میبرد؛ بستهای که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا با این جزیره تاکنون است.
وزارت دفاع تایوان در بیانیهای اعلام کرده بود که این بسته پیشنهادی شامل ۸ قلم تسلیحاتی از جمله سامانههای موشکی «هیمارس»، توپخانه، موشکهای ضدزره، پهپادها و قطعات مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.
