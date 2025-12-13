به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر پارسائیان، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند بازبینی برنامه راهبردی مصوب ۱۳۹۷، برای شورا یک فرصت راهبردی است.
پارسائیان در تشریح هدف اصلی این بازنگری در سال ۱۴۰۴، آن را متمرکز بر سه اقدام اساسی دانست و گفت: شناسایی و تقویت نقاط قوت پایداری که میتوانند به مزیت رقابتی شهر تبدیل شوند، اصلاح و بهروزرسانی مسیر بر اساس تجربیات اجرایی سالهای گذشته و بهرهگیری از یافتهها برای طراحی برنامهای آیندهنگر و تحولگرا برای سالهای پیشرو انجام میشود.
وی با اذعان به اینکه سند سال ۱۳۹۷ زیرساخت فکری مناسبی فراهم کرد، افزود: زمان آن رسیده است که این سند از حالت مرجع فکری خارج شده و به یک سکو برای پرتاب شهر به افق توسعه تبدیل شود.
رئیس کمیسیون بودجه و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: خروجی نهایی این فرآیند، صرفاً یک گزارش نیست، بلکه سند عملیاتی تحول پنجساله شهر خواهد بود؛ نقشهای که بر اساس واقعبینی تدوین شده و هدف غایی آن، قرار دادن یزد به عنوان الگویی پیشرو در مدیریت شهری در سطح ملی و منطقهای است.
نظر شما