۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

مافی: باند توزیع مواد مخدر در باقرشهر متلاشی شد

ری- فرمانده انتظامی ری از انهدام باند توزیع مواد مخدر در محدوده باقرشهر و کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام باند توزیع مواد مخدر در محدوده باقرشهر و کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک خبر داد.

مافی در ادامه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی طی هفته‌های اخیر مبنی بر فعالیت چند نفر در حوزه توزیع مواد مخدر در محدوده باقرشهر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری ۱۷۵ باقرشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، رصدهای اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای خاص پلیسی، موفق شدند زمان و محل فعالیت خرده‌فروشان را شناسایی کنند که پس از هماهنگی با مقام قضائی، در هفدهم آذرماه سال جاری طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۲ نفر از متهمان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه یک دستگاه ترازوی توزین کشف و ضبط شد و متهمان به همراه اقلام مکشوفه به کلانتری انتقال یافتند.

مافی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: مبارزه بی‌امان با توزیع‌کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های اصلی پلیس است و این طرح‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست با هوشیاری کامل، ضمن پیشگیری از گرفتار شدن در دام اعتیاد، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

    • نامی DE ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      خدانگذره از این آدما دست نیروهای پلیس درد نکنه که اینارو میگیرن

