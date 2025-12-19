زمان مصاحبه ساختارمند پذیرش مستقیم دستیاری پزشکی سال ۱۴۰۴ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری آزمون دستیاری، پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام شده است.

پیش از این فرصت تکمیل مدارک و ویرایش رشته برای پذیرش مستقیم دستیاری در چهار رشته تخصصی پزشکی فراهم شده بود و داوطلبان تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند. ظرفیت پذیرش در در شیوه پذیرش مستقیم دستیاری سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۳۷ نفر است.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور پذیرش مستقیم در دوره دستیاری پزشکی مصاحبه ساختارمند انجام می گیرد.

جدول زمان بندی مصاحبه ساختارمند تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی (مستقیم) دوره پنجاه و دوم (دی ماه ۱۴۰۴)

رشته روز/ تاریخ/ ساعت محل آزمون بیهوشی شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷ صبح خیابان ولیعصر (عج) ،نرسیده به پارک ملت، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(نیایش)، بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی (هتل قلب) کودکان یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷ صبح خیابان ولیعصر (عج) ،نرسیده به پارک ملت، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(نیایش)، بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی (هتل قلب) بیماری های عفونی و گرمسیری دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷ صبح خیابان ولیعصر (عج) ،نرسیده به پارک ملت، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(نیایش)، بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی (هتل قلب) طب اورژانس دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷ صبح خیابان ولیعصر (عج) ،نرسیده به پارک ملت، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی(نیایش)، بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی (هتل قلب)

پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس، بشرح بندهای ذیل انجام شود:

۱- دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را (بشرح بند ۴ این دستورالعمل) قبل از معرفی به دوره دستیاری سپری کرده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند، در دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌ها باشد، در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه، پذیرش در یکی از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

۲- پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد و سن آن‌ها نیز کمتر از ۴۰ سال باشد، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی و در صورتیکه در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند با ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی، پذیرش صرفاً در یک رشته / محل از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۱: مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می‌شوند (به استثنا پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی «بومی») در رشته‌های تخصصی اعلام شده داده می‌شود.

این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه‌های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

تبصره ۲: در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی کارت پایان خدمت جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی خواهد بود.

۳- پزشکان عمومی که دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند و از تاریخ پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع دستیاری تا تاریخ بازنشستگی (زمان بازنشستگی مطابق قوانین اداری استخدامی کشور)، بمدت سه برابر طول دوره برنامه آموزشی مربوطه، زمان داشته باشند و منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل استخدام با مأموریت آموزشی آنان، پذیرش در دانشگاه محل استخدامی و یا در دانشگاه کلان منطقه دانشگاه محل استخدام در رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۳: دستیاران پذیرفته شده در راستای این مصوبه، پس از فارغ التحصیلی برای هیئت علمی شدن، تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.