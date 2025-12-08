  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

۲۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کاشان توقیف شد

۲۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کاشان توقیف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از توقیف ۲۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و دستگیری ۳ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی در محور امیرکبیر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و برخورد با مخلان نظم و امنیت، مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور در محور امیرکبیر شهر کاشان به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان افزود: در اجرای این طرح از ۳۶ واحد صنفی بازدید و برای ۱۷ واحد صنفی متخلف اخطار پلمپ صادر شد. همچنین ۱۸ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت بدلیل تخلف و هنجارشکنی توقیف شدند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح ۳ نفر مخل نظم و امنیت عمومی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند خاطرنشان کرد: اجرای طرح امنیت محله محور به منظور افزایش سطح امنیت و احساس امنیت عمومی و برخورد با مخلان نظم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مأموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

کد خبر 6682229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها