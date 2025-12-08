۲۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کاشان توقیف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و برخورد با مخلان نظم و امنیت، مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور در محور امیرکبیر شهر کاشان به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان افزود: در اجرای این طرح از ۳۶ واحد صنفی بازدید و برای ۱۷ واحد صنفی متخلف اخطار پلمپ صادر شد. همچنین ۱۸ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت بدلیل تخلف و هنجارشکنی توقیف شدند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح ۳ نفر مخل نظم و امنیت عمومی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند خاطرنشان کرد: اجرای طرح امنیت محله محور به منظور افزایش سطح امنیت و احساس امنیت عمومی و برخورد با مخلان نظم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مأموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.