به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورا با بیان اینکه اصلاحات طرح تفصیلی در حال انجام است، اظهار کرد: ۶ رویکرد مشخص در این طرح وجود دارد؛ اولین اقدام در خصوص باغات است که طرح پیشنهادی با همکاری مشاوران تهیه و گزارش آن به کمیسیون شهرسازی شورا ارائه شده است. با این گزینه می‌توان باغات محله را به عنوان میراث طبیعی شهر حفظ کرد.

وی به اصلاح دوم این طرح اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۲ اصلاحی در طرح تفصیلی محله اتفاق افتاد؛ پهنه محله R۲۱۲ بود و یک بار اصلاح صورت گرفت اما مشوق‌ها به گونه‌ای است که محله نوسازی شود. ما گزینه اصلاحی پیشنهاد کردیم و از گزینه R۱۲۱ استفاده می‌کنیم تا سرعت نوسازی افزایش یابد.

صالحی با بیان اینکه باید بتوانیم همزیستی مسالمت‌آمیز بین باغات، محله اصیل طرشت و ناحیه نوآوری و دانشگاه شریف ایجاد کنیم، یادآور شد: این اقدام یک ارزش افزوده برای محله و شهر تهران خواهد داشت.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه کوی نورزاد یکی از بافت‌های فرسوده معضل دار ما بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم به تدریج مشکلات آن را حل کنیم.

صالحی همچنین تصریح کرد: تعریض خیابان شهید صالحی نیز یکی از مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. ساماندهی میدان شهید تیموری نیز انجام شد و آشفتگی ترافیکی صبحگاهی و عصرگاهی را کنترل کرد.

وی ادامه داد: مشکلات به صورت ریشه‌ای شناسایی شده و برخی تصویب شده و در فرایند اجرا هستند. سرعت تصویب طرح‌ها می‌تواند به سرعت اجرای آن کمک کند.

صالحی با بیان اینکه تعریض خیابان شهید چوب تراش به بلوار تیموری در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: مجوز جابجایی اشجار گرفته شد تا بتوانیم طرح را به سرانجام برسانیم و تا پایان دوره طرح را به نتیجه خواهیم رساند.

وی همچنین تصریح کرد: بازگشایی خیابان طرشت شمالی به بلوار شهید صالحی در دست اقدام است و تفاهم نامه‌ای بین سازمان نوسازی و سازمان املاک صورت گرفته و اعتبارات برای تملک فراهم شده است. یکی از اقدامات دیگر در این محله احداث شهربانو است. هشت بند در طرح این محله پیش بینی شده که علاوه بر بازگشایی معبر، احداث شهربانو نیز در آن درج شده است.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر تملک باغ با اعتبار مصوب شورا صورت گرفت، یادآور شد: تملک در طرشت بسیار سخت است و تعداد اثر انگشت‌ها در تفاهم نامه‌ها نشان دهنده سختی کار برای تملک است. با وجود دشواری‌ها تملک باغ در حال انجام است و پس از نهایی شدن، برای اخذ مجوز جهت راه اندازی بوستان محله از شورا اقدام خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه کارخانه موجود در محله، کارگاه بتن خط ۶ مترو است، اظهار کرد: به محض اینکه عملیات عمرانی مترو به پایان برسد، این کارگاه جمع‌آوری خواهد شد. برای افزایش امنیت محله هزار و ۵۰۰ متر زمین برای راه اندازی کلانتری پیش بینی شده است.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه در طول ۱۰ سال قبل از سال ۱۴۰۰ اقدام مؤثری در محله طرشت صورت نگرفته بود، گفت: مدیریت شهری دوره ششم دست ما را پر کرد که در محلات نظام مسائل را تعریف کنیم و بتوانیم برای رفع آن اقدام لازم را انجام دهیم. بودجه تملک دارایی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی بود اما از سال ۱۴۰۰ رشد آغاز و شیب رشد از سال ۱۴۰۱ معنادار شد.