۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

احداث بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان سرپرست خانوار در تهران

شهردار منطقه ۲ تهران گفت: به‌منظور اجرای سیاست‌های خانواده‌محور مدیریت شهری و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بازار دائمی خوداشتغالی در محله طرشت احداث و آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران با اشاره به برنامه‌های خانواده‌محور مدیریت شهری گفت: بنا به سیاست‌های شهرداری تهران در حمایت از زنان سرپرست خانواده، بازارچه دائمی خوداشتغالی احداث و آماده بهره‌برداری شد

وی افزود: این بازارچه با طراحی ۲۰ غرفه در زمینی به مساحت ۵۷۰ مترمربع در میدان هراتی محله طرشت احداث شد.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ۲ در حوزه اشتغال و کارآفرینی بانوان گفت: مجموعه شهربانو و مراکز توانمندسازی کوثر از جمله زیرساخت‌های موجود برای زنان است که ظرفیت‌های این مجموعه‌ها، فرصتی را برای توانمندسازی بانوان فراهم کرده است و در همین راستا هفتمین مرکز نیز آماده بهره‌برداری است.

شهردار منطقه ۲ گفت: باتوجه به جایگاه و نقش بانوان در خانواده به طور حتم هر فعالیتی در زمینه توانمندسازی بانوان، سرمایه‌گذاری در حوزه خانواده است.

کد خبر 6631129

