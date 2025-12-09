  1. سیاست
لزوم دیده شدن زنان در همه اقوام، مذاهب، فرهنگ‌ها و گویش‌ها

رئیس ستاد بزرگداشت هفته زن و روز مادر گفت: برای ما بسیار مهم است که در موضوع زنان، همه اقوام، مذاهب، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و نژادها دیده شوند و تنها مخاطب برنامه‌ها نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سلامی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته زن و روز مادر در نشست فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور در وزارت کشور اظهار کرد: این هفته توفیق داشتم که در استان قم و در جوار مرقد شریف و نورانی حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها)، برنامه‌های هفته زن و مادر را آغاز کنیم. امسال نگاه ما به برنامه‌های گرامی‌داشت مقام زن و مادر، نگاهی ملی بود.

وی ادامه داد: نمی‌خواستیم این برنامه‌ها فقط در پایتخت و محدود به تهران برگزار شود؛ هدف این بود که در سراسر کشور شاهد اجرای برنامه‌ها باشیم و بانوان نه فقط مخاطب، بلکه نقش‌آفرین و تولیدکننده محتوا در این برنامه‌ها باشند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته زن و روز مادر ادامه داد: همان‌طور که عرض کردم، هفته را از قم آغاز کردیم و نه از تهران. سپس به سیستان و بلوچستان سفر کردیم و در ادامه نیز به استان کاشان خواهیم رفت. پیش از آن هم در استان خراسان رضوی، به‌ویژه مشهد شریف حضور داشتیم.

سلامی تصریح کرد: برای ما بسیار مهم است که در موضوع زنان، همه اقوام، مذاهب، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و نژادها دیده شوند و تنها مخاطب برنامه‌ها نباشند؛ بلکه همان‌طور که اشاره کردم، خودشان تولیدکننده محتوا و برگزارکننده برنامه‌ها باشند.

