۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

صدور حکم بازداشت رئیس جمهور پیشین هندوراس پس از عفو ترامپ

دستگاه قضائی هندوراس، بدون توجه به عفو رئیس‌جمهوری پیشین این کشور توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، وی را تحت تعقیب قضائی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ژوئل آنتونیو سلایا دادستان کل هندوراس طی پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که به آژانس فنی تحقیقات جنایی و همچنین اینترپل دستور داده است حکم بازداشت بین‌المللی علیه خوان اورلاندو هرناندز رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را اجرا کنند.

دادستانی هندوراس در حالی هرناندز را تحت تعقیب اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طی یک فرمان اجرایی، وی را مورد عفو قرار داد.

همسر هرناندز گفته است او فعلاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به هندوراس بازنخواهد گشت و در یک «مکان امن» در آمریکا اقامت دارد.

هرناندز به خاطر قاچاق گسترده مواد مخدر، در سال ۲۰۲۲ به آمریکا مسترد شد و به ۴۵ سال زندان محکوم شد.

براساس این گزارش، پرونده قضائی هرناندز در هندوراس مربوط به اختلاس بودجه عمومی است. او در سال ۲۰۲۳ به همراه چند مقام پیشین این کشور به مشارکت در اختلاس بیش از ۱۲ میلیون دلار از منابع دولتی برای کارزار انتخاباتی خود متهم شد.

    • IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگر ریس جمهور خواسته ترامپ برنده بشود اورا عفو خواهد کرد تابه هندوراس برگردد تا رهبری قاچاقچیان را رهبری بکند

