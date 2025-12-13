  1. جامعه
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

گسترش فعالیت رسانه‌ای ایران با ایجاد مدرسه جدید در دوحه

وزیر آموزش و پرورش در سفر به دوحه قطر، مدرسه جدید ایرانی‌ها را در قطر افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در جریان سفر علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به قطر، چند رویداد مهم در حوزه آموزش و رسانه اتفاق افتاد.

دیدار وزرای آموزش و پرورش ایران و قطر

علیرضا کاظمی با لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزیر آموزش و پرورش و تحصیلات عالی قطر دیدار و درباره تقویت همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

افتتاح مدرسه جدید ایرانیان در دوحه

با حضور وزرای آموزش و پرورش ایران و قطر و عمران عباسی کالی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و علی صالح آبادی، سفیر ایران در قطر، مدرسه جدید ایرانیان در دوحه افتتاح شد. این مدرسه یکی از بزرگترین و مجهزترین مدارس ایرانیان خارج از کشور به شمار می‌رود و نمادی از توسعه آموزش ایرانیان در خارج از کشور است.

افتتاح نمایندگی خبرگزاری پانا در قطر

همچنین نمایندگی خبرگزاری پانا در قطر با حضور وزیر آموزش و پرورش، عمران عباسی کالی، قاسم احمدی لاشکی، محمد سلیمی و سید مجتبی هاشمی افتتاح شد. این دفتر اولین نمایندگی خارجی پانا پس از ۲۳ سال فعالیت خبرگزاری است و با هدف استفاده از ظرفیت خبرنگاران دانش‌آموز در پوشش اخبار مدارس خارج از کشور و تقویت دیپلماسی رسانه‌ای دولت چهاردهم راه‌اندازی شد. آموزش مهارت‌های رسانه‌ای، تولید محتوای خبری دانش‌آموزی و همکاری با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های فرهنگی از اهداف این دفتر است. قرار است دفاتر خارجی دیگر پانا در عراق، عربستان، نیجریه و تانزانیا نیز افتتاح شود.

علی قدمی

