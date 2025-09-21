جریمه ۶۵۵ هزار خودرو به دلیل تخلفات ساکن طی ۲۸ روز از شهریورماه

سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ۲۸ روز نخست شهریورماه سال جاری، بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت و با آنها برخورد قانونی شده است.
سردار موسوی پور افزود: در این مدت، بیش از ۱۸۵ هزار فقره توقف دوبله، ۳ هزار توقف در میادین، ۱۷۲ هزار توقف در محلهای ممنوعه، ۲۵ هزار توقف در ایستگاههای تاکسی و اتوبوس، ۳۵ هزار توقف در پیادهروها و بیش از ۱۱ هزار توقف زیر تابلوهای ویژه جانبازان و معلولین شناسایی و اعمال قانون شدهاند. همچنین بیش از ۲۲۴ هزار مورد سد معبر نیز توسط مأموران راهور ثبت و با آنها برخورد شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به حجم بالای تخلفات ساکن در پایتخت گفت: تخلفات ساکن یکی از عوامل اصلی اختلال در نظم ترافیکی پایتخت است. توقفهای غیرمجاز، بهویژه در نقاط پرتردد، موجب کندی حرکت خودروها، نارضایتی شهروندان و افزایش احتمال بروز تصادفات و حوادث میشود.
سردار موسوی پور در پایان گفت: تخلفات ساکن علاوه بر نقض قانون، نشانهای از بیتوجهی به حقوق عمومی و نظم شهری است. رعایت این قوانین تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت عابران، ایجاد شهری منظم و توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی است.
