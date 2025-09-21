  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۶

جریمه ۶۵۵ هزار خودرو به دلیل تخلفات ساکن طی ۲۸ روز از شهریورماه

رئیس پلیس راهور تهران از جریمه ۶۵۵ هزار خودرو به دلیل تخلفات ساکن طی ۲۸ روز از شهریورماه خبر داد.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ۲۸ روز نخست شهریورماه سال جاری، بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت و با آن‌ها برخورد قانونی شده است.

سردار موسوی پور افزود: در این مدت، بیش از ۱۸۵ هزار فقره توقف دوبله، ۳ هزار توقف در میادین، ۱۷۲ هزار توقف در محل‌های ممنوعه، ۲۵ هزار توقف در ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس، ۳۵ هزار توقف در پیاده‌روها و بیش از ۱۱ هزار توقف زیر تابلوهای ویژه جانبازان و معلولین شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. همچنین بیش از ۲۲۴ هزار مورد سد معبر نیز توسط مأموران راهور ثبت و با آن‌ها برخورد شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به حجم بالای تخلفات ساکن در پایتخت گفت: تخلفات ساکن یکی از عوامل اصلی اختلال در نظم ترافیکی پایتخت است. توقف‌های غیرمجاز، به‌ویژه در نقاط پرتردد، موجب کندی حرکت خودروها، نارضایتی شهروندان و افزایش احتمال بروز تصادفات و حوادث می‌شود.

سردار موسوی پور در پایان گفت: تخلفات ساکن علاوه بر نقض قانون، نشانه‌ای از بی‌توجهی به حقوق عمومی و نظم شهری است. رعایت این قوانین تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت عابران، ایجاد شهری منظم و توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

کد خبر 6596100
فائزه نجارزادگان

