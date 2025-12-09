نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان در اهواز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور استاندار خوزستان، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون استاندار، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و سرپرست شهرداری اهواز افتتاح شد.
در این رویداد بیش از ۳۰ غرفه از دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و شرکتهای فناور خوزستان تازهترین دستاوردهای تحقیقاتی و نوآوریهای علمی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
نمایشگاه پژوهش و فناوری از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آذرماه همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۸ در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار و پذیرای علاقهمندان، پژوهشگران، مخترعان و سرمایهگذاران خواهد بود.
شعار ملی هفته پژوهش و فناوری امسال «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» تعیین شده است که بر پیوند میان دانش، اقتصاد و نوآوری تأکید دارد.
