  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان در اهواز گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان در اهواز گشایش یافت

اهواز – بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار خوزستان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور جمعی از مسئولان استانی آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور استاندار خوزستان، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون استاندار، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و سرپرست شهرداری اهواز افتتاح شد.

در این رویداد بیش از ۳۰ غرفه از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور خوزستان تازه‌ترین دستاوردهای تحقیقاتی و نوآوری‌های علمی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.

نمایشگاه پژوهش و فناوری از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آذرماه همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار و پذیرای علاقه‌مندان، پژوهشگران، مخترعان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

شعار ملی هفته پژوهش و فناوری امسال «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» تعیین شده است که بر پیوند میان دانش، اقتصاد و نوآوری تأکید دارد.

کد خبر 6683212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها