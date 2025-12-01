نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه چمران اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منا گلابی پیش ازظهر امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد شعار ملی هفته را «سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» اعلام کرد و گفت: در مقایسه شعار سال ۱۴۰۴ با سالهای گذشته، امسال تاکید بر این بوده که سرمایه گذاری پایدار میتواند برای تولید مبتنی بر پژوهش مؤثر باشد؛ قانون جهش تولید دانش بنیان، مهمترین حمایت در نظر گرفته شده در سرمایه گذاری است که دانشگاه میتواند از آن استفاده کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هفته پژوهش دانشگاهی از ۱۵ تا ۲۰ آذر ماه در دانشگاه برگزار میشود، ادامه داد: هفته ملی پژوهش از ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه نامگذاری شده است که مطابق هرسال در این روزها برنامههایی انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: روز شنبه «دانشگاه با درهای باز» نامگذاری شده که هدف پیوند نسل نو با تجربیات نسل کهن است. همچنین در روزهای دوم و سوم نیز نشستهای تخصصی با هدف معرفی پژوهش و فناوری به عنوان بنیان مرجعیت و دیپلماسی علمی و آئین تجلیل از سرآمدان پژوهشی دانشگاه برگزار خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: دانشگاه و مسئولیت پذیری اجتماعی، صنعت و دانشگاه، جامعه و دانشگاه نیز روزشمارهای دیگر هفته پژوهش هستند.
گلابی گفت: دانشگاه میتواند در تربیت دانشجویان نه تنها به عنوان سرمایههای فرهنگی جامعه، بلکه به عنوان سرمایههای انسانی، نقش کلیدی داشته باشد به گونهای که در آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری میتواند نقش ایفا کنند.
وی به تغییر نسلهای رخ داده در دانشگاه اشاره کرد و افزود: این مساله سبب شده مسئولیت دانشگاه بیش از پیش پررنگ شود لذا باید دقت بیشتری صورت گیرد.
حمایت و تسهیل گری دولت برای رفع موانع
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه دانشگاهها در سالهای اخیر با مشکلات عدیده ای در زمینه تهیه لوازم، تجهیزات و ارتباط با دیگر دانشگاههای دنیا مواجه شدهاند، تصریح کرد: همه مسائل تحت الشعاع روابط سیاسی قرار گرفته و سبب شده بسیاری از دانشگاههای مطرح دنیا نه تنها با دانشگاه شهید چمران اهواز بلکه با هیچ دانشگاهی در کشور تمایل به ارتباط نداشته باشند لذا دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا موانع از سر راه برداشته شود که به پیشرفتهای مد نظر دست یابیم.
گلابی ادامه داد: همچنین محدودیتهای ایجاد شده در سالهای اخیر، سبب شده به واسطه برخی از شرکتهای دانش بنیان، تجهیزات و برخی مواد مورد نیاز را تأمین کنیم که نشان میدهد شرکتها به سمت گسترش تحقیق و توسعه حرکت کردهاند تا کارهای بیشتری انجام و چالشهای موجود رفع گردد اما این بدان معنی نیست که نیاز به حمایت و تسهیل گری دولت وجود نداشته باشد.
وی از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۰ آذر ماه دایر خواهد شد که فرصت بسیار مناسبی برای ورود شرکتها و ارتباط بیشتر و بهتر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با آنها است. همچنین قراردادهای پژوهشی شاخصی برای ارائه و رونمایی در نمایشگاه دیده شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه دانشگاه اقدامات خوبی در زمینه هوش مصنوعی انجام داده است، اظهار کرد: با شرکت ملی نفت ایران دو قرارداد با تغییر رویکرد منعقد کردهایم که مقرر شده ابزار هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه درخواست شرکت ملی نفت ایران از دانشگاه بوده، نشان میدهد که پتانسیل در دانشگاه دیده شده است.
گلابی اضافه کرد: همچنین در دانشگاه مهندسی کارهای پایان نامهای در زمینه هوش مصنوعی انجام شده است. البته هوش مصنوعی علاوه بر مزیتها دارای نکات منفی نیز میباشد که از وزارتخانه در خصوص فعالیت در پژوهش دانشگاه، قوانینی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: در اولین روز هفته پژوهش از مدارس به صورت عمومی برای حضور دانش آموزان دعوت شده تا با محیط دانشگاه، آزمایشگاه و.. آشنا شوند. همچنین روزی ویژه مدارس کم برخوردار شهر اهواز اختصاص داده شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: از هفته پژوهش سال گذشته تاکنون قریب به ۱۰ کنفراس بین المللی برگزار شده است و تا پایان سال حدود هفت کنفرانس دیگر برگزار خواهد شد. کنفرانس مکانیک، پذیرش مقالههای صنعتی را داشت تا مشکلات در قالب مقالات تخصصی در دانشگاه مطرح گردد که سبب شد بازخورد خوبی دریافت شود و مقرر شد کمیتههایی برای بررسی راه حلها تشکیل شود.
گلابی افزود: همچنین سیزدهمین کنفرانس مهندسی رودخانه بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گفته وی، ۹ نفر نیروی امریه در معاونت پژوهشی در قالب مسئولیتهای اجتماعی مشغول به فعالیت هستند.
