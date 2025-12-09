پویش نهالکاری ایران بانو در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش نهال کاری ایران بانو به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و هفته گرامیداشت مقام مادر و روز زن، توسط بانوان شاغل در جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این رابطه رئیس اداره جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و زن، پویش نهال کاری با حضور بانوان شاغل در ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و جامعه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی سپاه فتح با شعار ایران بانو، بانوی سلامت و ورزش، امید و نشاط برگزار شد.

مهدخت حبیبی افزود: امیدواریم این نهال‌ها تبدیل به درختانی تنومند شوند تا گامی مثبت برای حفاظت از طبیعت برداشته شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد هم گفت: این پویش با کاشت بذر بلوط و بادام و نهال‌های بومی بلوط و زبان گنجشک در یک هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه خهکلان این شهرستان انجام شد.

مهراب عبدی با اعلام تولید حدود ۶۰ هزار اصله نهال در نهالستان اداره منابع طبیعی این شهرستان، افزود: امسال پویش‌های مختلف درختکاری و بذرکاری را با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهیم کرد.