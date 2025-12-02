تولید ۸۰۰ هزار نهال در کهگیلویه و بویراحمد؛ کاشت نهال به نام هر بسیجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت پویش نهال کاری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سراسر استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۸۰۰ هزار اصله نهال جنگلی، فضای سبزی و زراعت چوب در نهالستان‌های منابع طبیعی استان تولید شد، افزود: پویش‌های مختلف بذرکاری و نهال کاری را با حضور اقشار مختلف مردم انجام خواهیم داد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تاکنون ۴۳ هزار هکتار پروژه‌های جنگل کاری موفق در سطح استان اجرا شده است، تاکید کرد: حفاظت، نگهداری و آبیاری پروژه‌های جدید بذرکاری و نهال کاری را در دستور کار داریم و امیدوارم بتوانیم در راستای حفاظت و توسعه جنگل‌های استان با همکاری مردم به خوبی عمل کنیم.

تولید ۶۹ هزار نهال در بویراحمد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد هم گفت: پویش نهال کاری در سطح یک هکتار از عرصه‌های منطقه خهکلان با نهال‌های جنگلی بلوط، زبان گنجشک و بادام اسکوپاریا انجام شد.

مهراب عبدی همچنین از تولید ۶۹ هزار اصله نهال در نهالستان این شهرستان در سال جاری خبر داد.