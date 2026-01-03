  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

کاشت ۶۳ اصله نهال در هر شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به نیت حاج قاسم

یاسوج- سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از کاشت ۶۳ اصله نهال در هر شهرستان در قالب پویش نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری ظهر شنبه در حاشیه غرس نهال به نیت حاج قاسم در یاسوج اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور و به مناسبت سالروز میلاد امام علی (ع)، روز پدر و مرد و همچنین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پویش نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» با مشارکت اقشار مختلف مردم در سطح کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

وی افزود: در این پویش، به نیت عمر پربرکت سردار دل‌ها، در هر شهرستان استان ۶۳ اصله نهال کاشته شد که این برنامه با استقبال خوب مردم و دوستداران محیط‌زیست همراه بود.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت تولید نهال در استان بیان کرد: امسال در نهالستان‌های منابع طبیعی استان حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال بومی و سازگار با اقلیم منطقه تولید شده است که گونه‌هایی از جمله بلوط، بادام، زالزالک، افرا و زبان‌گنجشک را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر شرایط اقلیمی و توپوگرافی استان تصریح کرد: بذرکاری در پروژه‌های جنگل‌کاری از بازدهی بالایی برخوردار است و به همین منظور، اجرای پویش‌های بذرکاری نیز در دستور کار قرار دارد.

نظری از عموم مردم طبیعت‌دوست خواست هنگام حضور در عرصه‌های طبیعی، به‌ویژه با استفاده از گونه‌های بومی به‌خصوص بلوط، در اجرای طرح‌های بذرکاری مشارکت داشته باشند.

