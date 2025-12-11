  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

کهگیلویه و بویراحمدی ها زیر باران به نام مادر نهال کاشتند

یاسوج-سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم این استان زیر باران به نام مادر هزاران نهال کاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری گفت: صبح پنج شنبه همزمان با سراسر کشور، به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، روز مادر و زن و به شکرانه بارش رحمت الهی، پویش نهال کاری در سایه مادر در تپه نورالشهدا یاسوج با حضور بانوان، مادران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وی افزود: امسال حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان‌های منابع طبیعی در استان تولید کرده‌ایم که با اجرای پویش‌های محتلف نهال کاری و همچنین بذرکاری، به جنگل کاری خواهیم پرداخت.

مهراب عبدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد نیز با اعلام اینکه در نهالستان این شهرستان حدود ۶۰ هزار اصله نهال تولید شده، از اجرای پویش‌های مختلف بذرکاری و نهال کاری خبر داد.

