کهگیلویه و بویراحمدی ها زیر باران به نام مادر نهال کاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری گفت: صبح پنج شنبه همزمان با سراسر کشور، به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، روز مادر و زن و به شکرانه بارش رحمت الهی، پویش نهال کاری در سایه مادر در تپه نورالشهدا یاسوج با حضور بانوان، مادران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
وی افزود: امسال حدود ۸۰۰ هزار اصله نهال در نهالستانهای منابع طبیعی در استان تولید کردهایم که با اجرای پویشهای محتلف نهال کاری و همچنین بذرکاری، به جنگل کاری خواهیم پرداخت.
مهراب عبدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد نیز با اعلام اینکه در نهالستان این شهرستان حدود ۶۰ هزار اصله نهال تولید شده، از اجرای پویشهای مختلف بذرکاری و نهال کاری خبر داد.
