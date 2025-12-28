مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایه تازه‌ترین ارزیابی مدل‌های رقمی پیش‌بینی آب‌وهوا، جو استان تا پیش از ظهر روز سه‌شنبه در بیشتر ساعات به‌خاطر فعالیت یک سامانه بارشی، ناپایدار خواهد ماند. اوج این ناپایداری از بعدازظهر امروز (یک‌شنبه) تا بامداد فردا (دوشنبه) و همچنین از عصر فردا تا صبح سه‌شنبه، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارندگی‌ها در شهرستان‌های شمالی (پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز) به‌صورت باران ملایم، در شهرستان‌های گرمی و انگوت به‌صورت برف و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی عمدتاً به‌شکل برف و باران خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین تا عصر روز پنج‌شنبه استان تحت تأثیر جریان‌های جنوبی قرار خواهد داشت که در مناطق مرکزی و جنوبی سبب وزش بادهایی گاه تند خواهد شد. با در نظر گرفتن سرعت باد در گذرگاه‌های برف‌گیر و کوهستانی، احتمال وقوع کولاک نیز وجود دارد.

وی افزود: از حدود ظهر سه‌شنبه تا بعدازظهر پنج‌شنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما سرعت بادهای جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی در این بازه زمانی در قیاس با روزهای دیگر قابل‌توجه‌تر خواهد بود.

کوهی ادامه داد: همچنین در طول روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هوایی کاملاً زمستانی و سرد شهرستان‌های مرکزی، جنوبی و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت را فرا خواهد گرفت. از این‌رو به هموطنان عزیز استان سفارش می‌شود در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، مدیریت ضروری را به کار گیرند.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی مذکور، هشدار سطح زرد شماره ۲۸ و هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی شماره ۲ توسط اداره کل هواشناسی استان صادر گردیده است؛ رعایت نکات درج‌شده در این هشدارها مورد تأکید قرار می‌گیرد.