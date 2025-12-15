  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

عتباتی: کمیته مشورتی پیگیری پرونده های مهم آذربایجان غربی تشکیل می شود

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل کمیته مشورتی پیگیری پرونده های مهم استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی یکشنبه شب در جلسه بررسی یک پرونده مهم آذربایجان غربی در حوزه صیانت حقوق بیت المال، اظهار کرد: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم بدین منظور تشکیل می‌شود تا وضعیت این پرونده‌ها را مرور و هماهنگی بیشتری جهت نتیجه بخش بودن و روشن شدن تمامی ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت به نتیجه رسیدن آنها صورت پذیرد.

وی افزود: این جلسه با دستور رسیدگی به یک پرونده مهم استان تشکیل شده است تا گزارش تخصصی بازرسان پرونده برای روشن شدن تمامی ابعاد موضوع اخذ تا برای قضای رسیدگی کننده کمک شود تا تصمیم صحیح و متقن را با لحاظ دغدغه‌های موجود اتخاذ کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: هم افزایی و همفکری در رسیدگی به پرونده‌های خاص و مهم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند رسیدگی‌ها را قدرتمند و مستحکم پیش ببرد.

در ادامه جلسه دستور جلسه مطرح و سپس اعضای حاضر در خصوص آن بحث و تبادل‌نظر نمودند و نظرات راهگشا ارائه و نتایج جمع‌بندی شد.

