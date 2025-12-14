عتباتی:۲۵۰ واحدتولیدی آذربایجان غربی تحت حمایت کمیته قضایی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در بیستمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی، افزود: این جلسات مهم برای کمک به اشتغال، کارآفرینی و حرکت چرخ تولید تشکیل می‌شود و همه اعضای جلسه که جمعی از مدیران در حوزه‌های حاکمیتی، بانکی و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هستند هدفشان کمک به واحدهای تولیدی راکد و دارای مشکل برای بازگرداندن آنها به چرخ تولید و رفع مشکلات پیش رویشان است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری استان با بیش از ۲۵۰ مصوبه برای کمک به ۲۵۰ واحد تولیدی استان تشکیل شده است که با همراهی مدیران مجموعه‌ها با اجرایی کردن این مصوبات نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی یا ایجاد و یا حفظ شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمنان گفت: در جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته فعالان اقتصادی و تولید کنندگان افسران خط مقدم آن هستند و این وظیفه مدیران را سنگین‌تر می‌کند و باید همه با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به تولید و اشتغال بهره ببرند.

عتباتی تاکید کرد: هر چه قدر به حوزه تولید و اشتغال کمک گردد به نفع مردم، جوانان، خانواده‌ها و حاکمیت است از این رو از جمع حاضر درخواست می‌گردد به مانند همیشه با ارائه راهکارهای کاربردی برای کمک به رفع مشکلات ۱۱ واحد تولیدی که مشکلاتشان در این جلسه مطرح می‌گردد کمک کنند.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: با همراهی تمامی مدیران و با تدابیری که در این جلسات اتخاذ می‌شود اتفاقات خوبی در تثبیت و ایجاد اشتغال رقم خورده است.