به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر سه‌شنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های کشاورزی استان اظهار کرد: گذار از کشاورزی سنتی به تولید دانش‌بنیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منابع و توسعه اشتغال جوانان است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی همدان افزود: این استان در تولید محصولاتی چون گردو، گشنیز، رازیانه و سیر رتبه نخست کشور را دارد، اما استمرار روش‌های سنتی موجب افزایش مصرف آب و کاهش حاصلخیزی خاک شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه همدان بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی از جمله چهار گونه منحصربه‌فرد جهانی دارد، بیان کرد: اقتصاد استان همچنان کشاورزی‌محور است و باید با اتکا بر دانش و فناوری متحول شود.

به گفته وی، نقشه جامع تحول استان تدوین شده و شهرک‌های گلخانه‌ای جدید با محوریت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال احداث است.

وی گزارشی از عملکرد استان در بخش صادرات ارائه کرد و افزود: میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای سال گذشته به ۵۰ میلیون دلار رسید و طرح‌های نوینی همچون «فراز» برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در حال اجرا است.

استاندار همدان در ادامه این نشست با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی کشور گفت: دولت چهاردهم مبتنی بر وفاق ملی است و در استان نیز تلاش شده میان نهادهای مختلف هم‌افزایی عملی شکل گیرد.

وی افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی همدان را نشانه این تعامل دانست و افزود: اعتبارات عمرانی استان از سه هزار میلیارد تومان در سال قبل به شش‌هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

ملانوری‌شمسی همچنین از جذب ۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: نیمی از این میزان در سال گذشته محقق شده است. وی این روند را عامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان به ۴۲ درصد و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله کاهش ۳۴ درصدی خودکشی منجر به فوت عنوان کرد.

استاندار با اشاره به مشکلات تملک اراضی و نواقص فنی گفت: مطالعات جدید برای اصلاح مسیر در حال انجام است تا پروژه به شکل اصولی و اقتصادی پیش رود.

وی با بیان اینکه طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال بازنگری و تصویب شده، عنوان کرد: خطوط اصلی رینگ‌های شهری در این طرح مشخص شده و مطالعات رینگ سوم آغاز گردیده است.

ملانوری‌شمسی هدف از اجرای کمربندی‌ها را مدیریت ترافیک شهری و حفظ پویایی اقتصادی درون‌شهری دانست و تأکید کرد تأمین منابع مالی ادامه پروژه در دستور کار قرار دارد.