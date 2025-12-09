  1. استانها
سرمایه‌گذاری خارجی ۳۷۸ میلیون دلاری در همدان

همدان- استاندار همدان گفت: این استان با جذب ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۲ درصد، در مسیر جهش تولید و تحول ساختار اشتغال قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر سه‌شنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های کشاورزی استان اظهار کرد: گذار از کشاورزی سنتی به تولید دانش‌بنیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منابع و توسعه اشتغال جوانان است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی همدان افزود: این استان در تولید محصولاتی چون گردو، گشنیز، رازیانه و سیر رتبه نخست کشور را دارد، اما استمرار روش‌های سنتی موجب افزایش مصرف آب و کاهش حاصلخیزی خاک شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه همدان بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی از جمله چهار گونه منحصربه‌فرد جهانی دارد، بیان کرد: اقتصاد استان همچنان کشاورزی‌محور است و باید با اتکا بر دانش و فناوری متحول شود.

به گفته وی، نقشه جامع تحول استان تدوین شده و شهرک‌های گلخانه‌ای جدید با محوریت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال احداث است.

وی گزارشی از عملکرد استان در بخش صادرات ارائه کرد و افزود: میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای سال گذشته به ۵۰ میلیون دلار رسید و طرح‌های نوینی همچون «فراز» برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در حال اجرا است.

استاندار همدان در ادامه این نشست با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی کشور گفت: دولت چهاردهم مبتنی بر وفاق ملی است و در استان نیز تلاش شده میان نهادهای مختلف هم‌افزایی عملی شکل گیرد.

وی افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی همدان را نشانه این تعامل دانست و افزود: اعتبارات عمرانی استان از سه هزار میلیارد تومان در سال قبل به شش‌هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

ملانوری‌شمسی همچنین از جذب ۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: نیمی از این میزان در سال گذشته محقق شده است. وی این روند را عامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان به ۴۲ درصد و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله کاهش ۳۴ درصدی خودکشی منجر به فوت عنوان کرد.

استاندار با اشاره به مشکلات تملک اراضی و نواقص فنی گفت: مطالعات جدید برای اصلاح مسیر در حال انجام است تا پروژه به شکل اصولی و اقتصادی پیش رود.

وی با بیان اینکه طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال بازنگری و تصویب شده، عنوان کرد: خطوط اصلی رینگ‌های شهری در این طرح مشخص شده و مطالعات رینگ سوم آغاز گردیده است.

ملانوری‌شمسی هدف از اجرای کمربندی‌ها را مدیریت ترافیک شهری و حفظ پویایی اقتصادی درون‌شهری دانست و تأکید کرد تأمین منابع مالی ادامه پروژه در دستور کار قرار دارد.

