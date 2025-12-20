  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

ملانوری: حضور نخبگان در انتخابات شوراها ضروری است

ملانوری: حضور نخبگان در انتخابات شوراها ضروری است

همدان - استاندار همدان با تأکید بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه برای توسعه پایدار،نقش نخبگان را در انتخابات پیش روی شوراها کلیدی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح در تویسرکان، اظهار کرد: شهید مفتح با ابتکار خود جریان اثرگذاری را تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد کرد که دو بال اصلی برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه بدون دین، معنویت و عقلانیت قادر به رشد نخواهد بود، افزود: حوزه متولی معنویت و رشد فکری و دانشگاه متولی تخصص است و پیوند این دو، اخلاق و خداباوری را در کنار پیشرفت فناوری حفظ می‌کند.

استاندار همدان از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت این شهید خبر داد و گفت: همدان مهد پرورش شخصیت‌های تمدن‌ساز است که باید در سطح جهانی معرفی شوند.

ملانوری شمسی با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ نرم و اقتصادی، بر ضرورت «جهاد تبیین» و تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شوراها نقش کلیدی در حکمرانی محلی و مدیریت شهری و روستایی دارند و مشارکت مردم و حضور نخبگان متخصص، ضامن کارآمدی این نهادها و پیشرفت محلی است.

استاندار همدان تأکید کرد: صیانت از رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت حداکثری، از اولویت‌های قطعی مدیریت اجرایی استان است.

کد خبر 6695850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها