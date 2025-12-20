ملانوری: حضور نخبگان در انتخابات شوراها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح در تویسرکان، اظهار کرد: شهید مفتح با ابتکار خود جریان اثرگذاری را تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد کرد که دو بال اصلی برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه بدون دین، معنویت و عقلانیت قادر به رشد نخواهد بود، افزود: حوزه متولی معنویت و رشد فکری و دانشگاه متولی تخصص است و پیوند این دو، اخلاق و خداباوری را در کنار پیشرفت فناوری حفظ می‌کند.

استاندار همدان از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت این شهید خبر داد و گفت: همدان مهد پرورش شخصیت‌های تمدن‌ساز است که باید در سطح جهانی معرفی شوند.

ملانوری شمسی با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ نرم و اقتصادی، بر ضرورت «جهاد تبیین» و تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شوراها نقش کلیدی در حکمرانی محلی و مدیریت شهری و روستایی دارند و مشارکت مردم و حضور نخبگان متخصص، ضامن کارآمدی این نهادها و پیشرفت محلی است.

استاندار همدان تأکید کرد: صیانت از رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت حداکثری، از اولویت‌های قطعی مدیریت اجرایی استان است.