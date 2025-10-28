همدان با نقشه جامع تحول در مسیر توسعه پایدار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر حمید ملانوریشمسی عصر سهشنبه در همایش پیشکسوتان استانداری و فرمانداریهای تابعه اظهار کرد: پیشکسوتان هیچگاه بازنشسته نمیشوند، زیرا تجربه و اندیشه آنان مسیر حرکت مدیریتی استان را روشن میکند و احترام به زحمات گذشته، اساس پیشرفت امروز است.
وی وضعیت مدیریت کشور را متفاوت از گذشته دانست و افزود: در شرایط تحریم، بحران آب و افزایش مطالبات مردم، اداره استانها بیش از گذشته نیازمند رویکرد علمی، بهرهور و مردممحور است.
به گفته استاندار همدان، توسعه پایدار در گرو تمرکز بر مدیریت منابع طبیعی، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری است.
ملانوریشمسی با اشاره به تدوین «نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان» گفت: سه محور آب، محیط زیست و گردشگری اساس این نقشه را تشکیل میدهد تا مسیر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان به شکلی متوازن و پایدار دنبال شود.
وی کشاورزی را همچنان محور اقتصاد همدان خواند و تأکید کرد: بهرهبرداری سنتی از منابع موجب فرسایش خاک و کمبود آب شده است؛ بنابراین استان باید از وابستگی به فعالیتهای آببر فاصله بگیرد و به سمت صنایع گردشگری و فناوریهای نو حرکت کند.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیت ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی، مفاخر فرهنگی و آثار جهانی استان گفت: همدان با سرمایههایی چون بوعلیسینا، باباطاهر و غار علیصدر فرصت بیبدیلی برای رونق اقتصاد گردشگری دارد، اما سهم استان از این ظرفیتها هنوز اندک است.
وی با مرور عملکرد مدیریتی سال گذشته افزود: اعتبارات عمرانی استان از ۳ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که رشدی ۶۳ درصدی را نشان میدهد و شاخصهای بیکاری و تورم همدان به یکی از پایینترین سطوح کشور رسیده است.
ملانوریشمسی از تصویب نهایی طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال، فعالسازی طرح ۵۸۰ واحدی مسکن فرهنگیان و بهرهبرداری از کنارگذر اسدآباد پس از ۱۳ سال خبر داد و گفت: در جنگ اخیر نیز، با افزایش جمعیت بیش از ۴۰۰ هزار نفر، هیچ کمبودی در نان، سوخت و مواد غذایی ایجاد نشد و با پایش هشتهزار نقطه، امنیت کامل استان حفظ شد.
وی در پایان از رشد شاخصهای امید و نشاط اجتماعی در همدان خبر داد و گفت: گفتگو، همراهی و مشارکت نخبگان و مردم زمینهساز شکلگیری «همدان نو» در مسیر تحول و پیشرفت است.
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