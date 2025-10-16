استاندار همدان: ورکانه باید قطب پرورش اسب اصیل عرب کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پنجشنبه در دومین جشنواره «مهر ورکانه» و آئین گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: استان همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران است و در جای‌جای آن، آثار فرهنگی، کشاورزی و تمدنی کم‌نظیری دیده می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های انسانی و فرهنگی مردم همدان گفت: همدانی‌ها انسان‌هایی نجیب، پرتلاش و اهل تعامل هستند و شایسته بهترین زیرساخت‌ها و خدمات در تراز پایتخت تاریخ و تمدن ایران می‌باشند.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه روستا و عشایر کانون تولید و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند، افزود: سیاست دولت در این دوره بر تثبیت جمعیت روستایی و تحقق مهاجرت معکوس متمرکز است تا مردم با رفاه و نشاط به زادگاه خود بازگردند.

استاندار همدان پیوند توسعه روستایی با کاهش آسیب‌های اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: توسعه پایدار روستاها ضمن حفظ امنیت غذایی، می‌تواند از گسترش حاشیه‌نشینی و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان گفت: همدان با بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی و طبیعی، چندین اثر ثبت جهانی، ۸۵ رشته صنایع‌دستی فعال و آب‌وهوایی دلپذیر، از توان بالایی برای تبدیل‌شدن به قطب گردشگری ایران برخوردار است.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: لازم است نگاه توسعه اقتصادی از منابع سنتی آب و خاک به سمت صنعت گردشگری تغییر یابد؛ صنعتی که کم‌هزینه، اشتغال‌زا و سازگار با محیط زیست است و می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند.

وی با تأکید دوباره بر ظرفیت ویژه روستای ورکانه گفت: این روستا خاستگاه اسب نژاد اصیل عرب و دارای بافت تاریخی و مناظر طبیعی چشم‌نواز است و باید به مرکز پرورش حرفه‌ای اسب، ایجاد باشگاه‌های سوارکاری و برگزاری مسابقات زیبایی و اسب‌دوانی تبدیل شود.

ملانوری‌شمسی افزود: این ظرفیت، ثروتی بزرگ برای مردم ورکانه است و می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه گردشگری منجر شود.

استاندار همدان خواستار تمرکز مدیران محلی، دهیاران و مسئولان بخش مرکزی بر توسعه صنعت اسب و گردشگری در ورکانه شد و گفت: هدف اصلی، تبدیل ورکانه به مقصد گردشگری بین‌المللی و قطب پرورش اسب اصیل در کشور است.

وی با اشاره به عملکرد عمرانی استان بیان کرد: توسعه اعتبارات عمرانی، بهبود مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری کشاورزی، تکمیل زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله دستاوردهای یک‌سال گذشته در استان همدان بوده است.

ملانوری‌شمسی در پایان خاطرنشان کرد: در ارزیابی اخیر دولت، استان همدان رتبه نخست رضایتمندی مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور را کسب کرده است.