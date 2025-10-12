استاندار همدان: زکات باید به موتور محرک توسعه محلی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در شورای زکات استان همدان با بیان اینکه زکات باید از یک تکلیف مذهبی فراتر رفته و به موتور محرک توسعه محلی تبدیل شود، اظهار کرد: در نظام اسلامی، زکات حلقه اتصال میان توانمندان و نیازمندان جامعه بوده و اجرای صحیح آن می‌تواند علاوه بر ایجاد توازن مالی، اعتماد اجتماعی و سرمایه معنوی را در استان افزایش دهد.

وی ضمن قدردانی از همراهی ائمه جمعه در تحقق اهداف اجرایی استان، افزود: تعامل مؤثر میان دولت و روحانیت علاوه بر انسجام اجتماعی، موجب بالا رفتن اثربخشی طرح‌های توسعه‌ای شده است.

استاندار همدان با اشاره به اجرای طرح جدید حمایت مالی گفت: شهرستان‌هایی که تا پایان سال در جمع‌آوری زکات و صرف آن در پروژه‌های عمرانی فعال باشند، تا سه‌برابر مبلغ هزینه‌شده اعتبار دریافت خواهند کرد و این میزان در طرح‌های شاخص تا پنج‌برابر قابل افزایش است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های بالای همدان در بخش کشاورزی و تولیدات دامی گفت: همدان از قطب‌های نخست تولید گندم، جو، کشمش و دامداری کشور است و با وجود کاهش حجم تولید نسبت به سال گذشته، کیفیت محصولات کشاورزان استان قابل تحسین است.

استاندار عنوان کرد: هر شهرستان باید با نظر امام جمعه و فرماندار، برنامه جذب و هزینه‌کرد زکات را متناسب با ظرفیت محلی خود تدوین کند، چرا که توسعه واقعی از بطن مدیریت شهرستانی و مشارکت مردمی شکل می‌گیرد نه از تصمیمات متمرکز.

وی از رشد اعتبارات عمرانی استان خبر داد و گفت: اعتبارات عمرانی از سه‌هزار و نهصد میلیارد تومان در سال گذشته، به بیش از شش‌هزار و چهارصد میلیارد تومان در سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۶۳ درصدی است.

به گفته ملانوری‌شمسی، با اجرای سیاست‌های جدید و فعال‌سازی شبکه‌های محلی زکات، ظرفیت جذب چندبرابری منابع مالی فراهم خواهد شد و درآمد حاصل از زکات مستقیماً در پروژه‌های عمرانی و معیشتی مردم هزینه می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: زکات باید به محور اصلی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی روستاها تبدیل شود؛ اگر مدیران شهرستان‌ها با مردم و روحانیت همدلانه عمل کنند، آثار آن در آبادانی، فقرزدایی و ارتقای همبستگی اجتماعی آشکار خواهد شد.