شمار بیماران مبتلا به آنفلوآنزا در مازندران ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از افزایش ۸.۲۳ درصدی موارد بستری بیماران مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستان‌های استان نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: تعداد بیماران بستری از ۳۲۸ نفر به ۳۵۵ بیمار حاد تنفسی رسیده است.

رضایی با اشاره به ترکیب سنی بیماران بستری افزود: ۱۸۷ نفر کودک و ۱۶۸ نفر بزرگسال هستند که از این تعداد ۱۷ بیمار بزرگسال در بخش‌های ویژه بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، ۱۱۳ مورد پذیرش جدید شامل ۵۸ کودک و ۵۵ بزرگسال انجام شد و هم‌زمان ۸۶ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا شامل ۴۲ کودک و ۴۴ بزرگسال از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.

رضایی با اعلام اینکه خوشبختانه هیچ مورد فوتی ناشی از آنفلوآنزا در این بازه زمانی در مراکز درمانی استان گزارش نشده است در خصوص روند بیماری در مراکز درمانی استان اظهار داشت: اگرچه شیب افزایش بیماران بستری تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان ۳۲ درصد از مراجعان به درمانگاه‌های اورژانس استان را بیماران مبتلا به سندرم حاد تنفسی تشکیل می‌دهند که نیازمند تداوم مراقبت، رعایت بهداشت فردی و عمومی و پرهیز از خوددرمانی است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی استفاده از ماسک در اماکن عمومی، شست‌وشوی مکرر دست‌ها و توجه والدین به علائم اولیه در کودکان ضروری است.