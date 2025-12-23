تعداد بیماران تنفسی کهگیلویه و بویراحمد به ۱۶۵ نفر رسید

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تعداد مبتلایان به آنفلوانزا در شبانه روز گذشته، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ بیمار تنفسی جدید در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۵ بیمار تنفسی در بیمارستانها تحت درمان هستند که حدود ۲۳ درصد کل بیماران بستری را تشکیل می‌دهند.

سخنگوی پیشگیری از بیماری آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۳۷ درصد بیماران سرپایی دارای علائم آنفلوانزا هستند، بیان کرد: ۱۶ نفر از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر می‌باشند.

وی تاکید کرد: روند ابتلاء به بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا نسبت به روز گذشته ثابت اما با اندکی میل به افزایش بوده است.