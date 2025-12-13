الثوابته زنگ خطر را درباره غزه به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه در اظهاراتی درباره پیامدهای طوفان اخیر اعلام کرد که وضعیت نامساعد آب و هوایی، فاجعه‌ای انسانی و چندلایه در سراسر نوار غزه ایجاد کرده است.

ثوابته تصریح کرد که بیش از یک میلیون آواره از پیامدهای این طوفان آسیب دیده‌اند و حدود ۲۵۰ هزار نفر متحمل خسارات مستقیم شده‌اند.

به گفته او، خطوط انتقال آب در ده‌ها مرکز اسکان موقت از کار افتاده و آوارگان از دسترسی به آب سالم محروم شده‌اند.

اسماعیل ثوابته اظهار داشت که بیش از ۱۳ منزل فرو ریخته و ۲۷ هزار چادر آوارگان به طور کامل غرق، واژگون یا از جا کنده شده است.

اوتصریح کرد که ده‌ها مرکز درمانی موقت به علت شرایط نامساعد آب و هوایی از کار افتاده است.

مدیر دفتر رسانه‌ای دولت غزه تأکید کرد که در کنار آسیب‌های جوی، ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها توسط رژیم صهیونیست و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی، وضعیت را به مراتب وخیم‌تر کرده و مسئولیت مستقیم این بحران انسانی بر عهده اشغالگران است.

او از جامعه جهانی و میانجی‌ها خواست خیلی فوری برای بازکردن گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های فوری وارد عمل شوند، زیرا هم اکنون بیش از یک و نیم میلیون آواره در مراکز اسکان و مناطق کوچ اجباری زندگی می‌کنند و وضعیت انسانی در سراسر غزه فاجعه‌بار است.