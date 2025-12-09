امیر کرمی: ترویج فرهنگ نماز راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس سراسری نماز کارکنان و خانوادههای یگانهای ارتش در منطقه اصفهان بعداز ظهر سه شنبه با حضور امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم محسن کرمی در این اجلاس نماز را سرچشمه آرامش درونی انسان دانست و اظهار کرد: یاد خدا که در پرتو نماز زنده و جاری میشود، ریشه تمام خوبیها و زیباییهایی است که به انسان آرامش روحی و روانی میبخشد.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدافعان کشور و ولایت، باید در اجرای فرایض دینی بهویژه نماز، الگوی سایر اقشار جامعه باشند، افزود: این الگو بودن تنها در سایه معنویت و توجه ویژه به فریضه نماز امکانپذیر است.
امیر کرمی با اشاره به جایگاه والای خانواده در نهادینهسازی فرهنگ نماز گفت: خانوادهها ستونهای اصلی شکلگیری ایمان و تربیت معنوی فرزندان هستند و توجه والدین به اقامه نماز، مهمترین عامل در تربیت اخلاقی و معنوی نسل آینده به شمار میرود.
وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان انقلاب با ابزار فرهنگی به دنبال تضعیف ایمان جامعه هستند، نماز میتواند بهترین راهکار برای مقابله با تهاجم فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد و برکات فراوانی در حل مشکلات مادی و معنوی جامعه دارد.
ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با تأکید بر استفاده هوشمندانه از فضای مجازی برای گسترش فرهنگ نماز تصریح کرد: فضای مجازی باید به بستری برای ترویج مفاهیم دینی و جذابسازی اقامه نماز در میان نسل جوان تبدیل شود.
وی همچنین اجلاس سراسری نماز را فرصت ارزشمندی برای تجلی ایمان و خلاقیت در میان کارکنان، سربازان و خانوادههای آنان دانست و اظهار کرد: حضور فعال شرکتکنندگان در بخشهایی همچون مقالهنویسی، شعر، دلنوشته، نقاشی، ماکتسازی و عکاسی جلوههای زیبایی از عشق به فریضه الهی نماز را به نمایش گذاشته است.
امیر کرمی با یادآوری نقش نماز در دوران دفاع مقدس گفت: شهدا و رزمندگان اسلام با اقامه نمازهای خالصانه به آرامش، ایمان و قدرت تصمیمگیری میرسیدند و همین روحیه معنوی و ارتباط مستمر با خدا، یکی از رازهای پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس بود.
در پایان این مراسم از خادمین، موذنین، مکبرین و نمازگزاران نمونه در مساجد و نمازخانههای یگانی و کویهای سازمانی ارتش تجلیل به عمل آمد.
