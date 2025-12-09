به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، همزمان با روز مادر و میلاد حضرت زهرا (س) فیلم سینمایی «مادر» به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روزهای پایانی در آن‌جا جمع شوند. فرزندان او هر یک مسیری را در زندگی‌شان در پیش گرفته و به راه خود رفته‌اند. بیماری مادر و سپس مرگش بعد از کش و قوس‌هایی آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، زنده‌یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مادر» چهارشنبه ساعت ۱۹ پخش می‌شود و پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۳ بامداد بازپخش می‌شود.