«نسخه سحرآمیز» روی آنتن شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، فیلم سینمایی «نسخه سحرآمیز» محصول دهه هشتاد میلادی به نویسندگی مایکل رویو امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از اتفاق ترسناکی که برای پسربچه‌ای به نام مایکل می‌افتد، همه موهایش می‌ریزد. او با استفاده از یک معجون سحرآمیز موهایش را بر می‌گرداند اما این موهای جادویی برایش دردسرساز می‌شوند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان متیو مکی، سیلاک سیسیناسی، مایکل هوگان، میشل مایلوت و هلن هیوز را نام برد.

فیلم سینمایی «نسخه سحرآمیز» چهارشنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود و پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۹ صبح بازپخش خواهد داشت.