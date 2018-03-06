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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

پخش «مادر» علی حاتمی روز مادر از شبکه چهار

پخش «مادر» علی حاتمی روز مادر از شبکه چهار

فیلم سینمایی «مادر» ساخته زنده یاد علی حاتمی به مناسبت روز مادر ۱۷ اسفند از شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، فیلم «مادر» ساخته علی حاتمی پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۲۰:۳۰ در قالب برنامه «گیشه» پخش می شود و داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روزهای پایانی در آن‌جا جمع شوند.

فرزندان او هر یک مسیری را در زندگی‌شان در پیش گرفته و به راه خود رفته‌اند. بیماری مادر و سپس مرگش بعد از کش و قوس‌هایی آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

در این فیلم ۱۰۸ دقیقه‌ای که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده اند.

کد مطلب 4244768
عطیه موذن

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