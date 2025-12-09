خبرنگاران مشکلات محلات بندرعباس را به رئیس شورای شهر اطلاع دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا حیدری عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان هرمزگان، بر نقش بیبدیل خبرنگاران در پیشرفت شهر و شفافسازی امور تأکید کرد و با بیان اینکه هیچ مدیر و مسئولی نباید از نقد و پرسشگری رسانهها هراسی داشته باشد، تصریح کرد: من همواره گفتهام که موافق یا مخالف افراد برایم ملاک نیست، بلکه حقیقت و منافع مردم اصل است. هر نقد منصفانهای که برای بهبود وضعیت شهر و خدمترسانی بهتر باشد، نه تنها مرا ناراحت نمیکند، بلکه آن را هدیهای ارزشمند میدانم.
حیدری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر «جهاد تبیین»، گفت: امروز رسالت همه ما، از مدیر و خبرنگار تا کسبه، تبیین واقعیتها و خدمت صادقانه است. شما چشم و گوش جامعه هستید و این رسالت خطیری بر دوش دارید.
وی با اشاره به جمعیت ثابت و شناور قابل توجه بندرعباس، خطاب به خبرنگاران گفت: شما نور چشم ما هستید. من به تنهایی نمیتوانم در تمام نقاط شهر حاضر شوم، اما شما در محلات و کوچهها حضور دارید. عاجزانه از شما میخواهم که مشکلات و نواقص را مستقیماً به من گزارش دهید. این همکاری، کلید حل سریعتر مسائل شهروندان است.
رئیس شورای شهر در پایان با تأکید بر اینکه باید به فکر ادای وظیفه در زمان حال بود، افزود: فردا را کسی نمیداند. خسران واقعی، روزی است که در آن به وظیفه خود عمل نکنیم. امیدوارم همه ما، فارغ از هر عنوان و پستی، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در این مسیر، همراه و همدل باشیم.
