آیین تجلیل از خبرنگاران هرمزگانی در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از خبرنگاران شنبه شب در بندرعباس برگزار شد.

نوبانی: خبرنگار واقعی، آن چیزی را می‌نویسد که اتفاق افتاده است

شهردار بندرعباس با تأکید بر جایگاه والای خبرنگاری گفت: خبرنگار نباید بلندگوی نهاد یا شخص خاصی باشد، بلکه رسالت او بیان حقیقت با صداقت، انصاف و دلسوزی برای جامعه است.

مهدی نوبانی در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از اهالی رسانه، مدیران شهری و بزرگان شهر بندرعباس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره روزهای سخت شیوع کرونا، اظهار داشت: در نخستین سال شیوع کرونا برخی جوان‌تر و پویاتر شدند و برخی نیز رنج‌دیده و فرسوده؛ اما خبرنگاران، همواره در کنار مجموعه مدیریت شهری ایستادند و صادقانه به انعکاس واقعیت‌ها پرداختند.

وی با تأکید بر صداقت در حرفه خبرنگاری افزود: خبرنگار نباید آنچه ما دوست داریم را بنویسد؛ بلکه باید آنچه را که واقعاً اتفاق افتاده، با صداقت بازتاب دهد. خبرنگار یعنی کسی که به دور از حب و بغض، با نگاه منصفانه و مسئولانه، روایت‌گر واقعیت‌های جامعه باشد.

هیچ‌گاه از هیچ خبرنگاری نخواسته‌ایم که مطالب سفارشی بنویسد

نوبانی ادامه داد: هیچ‌گاه از هیچ خبرنگاری نخواسته‌ایم که مطالب سفارشی بنویسد. خبرنگار باید آزاد باشد و شأن حرفه‌ای خود را حفظ کند. من خبرنگار شهرداری نمی‌خواهم؛ من خبرنگار واقعی می‌خواهم که با بزرگی، مهر و صداقت، واقعیت‌ها را منتقل کند.

شهردار بندرعباس با اشاره به اهمیت رعایت عدالت در دعوت و تجلیل از اصحاب رسانه، گفت: بارها به همکارانم تأکید کرده‌ام که حتی یک نفر هم نباید نادیده گرفته شود. برخی عزیزان گلایه‌مند بودند که دعوت نشده‌اند یا نامی از آن‌ها برده نشده است. به همه این عزیزان اعلام می‌کنم که برای ما هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ همه خبرنگاران برای من ارزشمندند.

وی تصریح کرد: اگر امروز هیچ خبرنگاری از ما شکایت نکرده، به این معنا نیست که تنها اخبار مثبت منتشر شود، بلکه به این معناست که رسانه‌ها با صداقت کار کرده‌اند و ما نیز پذیرای نقد منصفانه بوده‌ایم.

نوبانی همچنین به دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی جوانان اشاره کرد و افزود: احساس می‌کنم شرایط سخت شده و بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، درگیر مشکلات معیشتی و شغلی هستند. اما با همدلی مردم، رسانه‌ها و مدیریت شهری، می‌توان به آینده امیدوار بود.

وی در پایان از خبرنگاران خواست که همچون گذشته، همراه و همدل با مردم و شهرداری، در مسیر آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و پیشرفت شهر گام بردارند و تأکید کرد: شهرداری نهادی متعلق به مردم است و با پول مردم اداره می‌شود؛ بنابراین همراهی مردم و رسانه‌ها، رمز موفقیت آن خواهد بود.

خبرنگاران پیشانی آگاهی جامعه‌اند

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه خبرنگاران پیشانی آگاهی و مطالبه‌گری جامعه هستند، تأکید کرد: شورای شهر بندرعباس درِ خود را به روی همه خبرنگاران و رسانه‌ها باز گذاشته و هیچ نوع نگاه حزبی یا خط‌کشی رسانه‌ای ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری سراجی با بیان اینکه خبرنگاران یار صادق مردم و مسئولان هستند، اظهار داشت: حضور و همراهی خبرنگاران در همه عرصه‌ها، پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی دقیق‌تر و شفاف‌تر به شهروندان است. ما مسئولان بدون رسانه‌ها نمی‌توانیم رسالت خود را به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به جایگاه والای خبرنگار در نظام مردم‌سالاری دینی گفت: خبرنگار تنها انتقال‌دهنده خبر نیست، بلکه ناظر اجتماعی، وجدان بیدار جامعه، و ابزار شفاف‌سازی عملکرد مدیران است. به همین جهت باید شأن و جایگاه رسانه‌ها حفظ شود و نقدهای دلسوزانه و منصفانه آن‌ها جدی گرفته شود.

سراجی افزود: شورای اسلامی شهر بندرعباس متعلق به مردم است و همه خبرنگاران با هر سلیقه، گرایش و دیدگاهی حق دارند به شورا دسترسی داشته باشند، گزارش بنویسند و در جریان امور قرار بگیرند. ما اجازه نمی‌دهیم هیچ رسانه‌ای به دلیل نوع نگاهش از دایره ارتباط با شورا کنار گذاشته شود.

شورا خانه مردم است، رسانه‌ها باید بازوی شورا باشند نه ابزار تبلیغاتی

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی تصریح کرد: ما دوست نداریم درهای شورا به روی عده‌ای خاص باز باشد و دیگران از آن محروم بمانند. شورا خانه مردم است، رسانه‌ها باید بازوی شورا باشند نه ابزار تبلیغاتی باید از آنها حمایت شود.

وی ادامه داد: نقد خبرنگاران از روی دلسوزی است، نه دشمنی؛ ما باید پذیرای نقد باشیم و از نگاه‌های متفاوت استقبال کنیم. اگر خبرنگاری قلم به دست می‌گیرد، یعنی دغدغه شهر و آینده مردم را دارد و باید حرفش شنیده شود.

سراجی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی، خاطرنشان کرد: خبرنگار شهید، تنها با سلاح قلم و نیت پاک وارد میدان شد و این الگو باید همواره پیش روی ما باشد. اگر قلم ما برای رضای خدا باشد، خداوند نیز عزت و آبرو خواهد داد.

وی با تقدیر از حضور خبرنگاران در این مراسم گفت: بنده به سهم خود از همه شما بزرگواران که همواره در کنار مجموعه مدیریت شهری بوده‌اید، سپاسگزارم. ما به تنهایی نمی‌توانیم کاری پیش ببریم. دست یاری به سوی شما دراز می‌کنیم و از شما می‌خواهیم همچنان در کنار شورا باشید تا بتوانیم شهری بهتر برای مردم بسازیم.