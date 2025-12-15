به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت: حضور متخصصان ناتو که در خاک اوکراین و در ساختارهای دولتی این کشور فعالیت می‌کردند، از جمله عواملی بود که روسیه را به سمت آغاز «عملیات ویژه نظامی» سوق داد.

وی با اشاره به مواضع ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ این کشور گفت: زلنسکی با شعار صلح وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، اما در عمل، توافق‌های مینسک را نقض کرد و به تشدید تنش‌ها دامن زد.

سخنگوی کرملین افزود: حضور آشکار متخصصان ناتو در قلمرو اوکراین و در نهادهای دولتی این کشور، در کنار ارسال تسلیحات برای کی یف، غیرقابل انکار است. این وضعیت، تهدیدی مستقیم علیه شهروندان روس در اوکراین و همچنین خطری گسترده‌تر برای امنیت روسیه محسوب می‌شد.

پسکوف تأکید کرد: مجموع این عوامل در نهایت به اتخاذ تصمیم برای آغاز عملیات ویژه نظامی منجر شد.