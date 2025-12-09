  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

هواپیمای نظامی روسیه با ۷ خدمه سقوط کرد

هواپیمای نظامی روسیه با ۷ خدمه سقوط کرد

رسانه ها از سقوط یک فروند هواپیمای نظامی روسیه نزدیک مسکو با ۷ خدمه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه‌های روسیه امروز سه شنبه اعلام کردند که یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ این کشور سقوط کرده است.

حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داده است.

حادثه برای هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ با ۷ خدمه روی داد.

وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: امروز، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.

تا کنون جزئیات بیشتری از این سانحه و سرنوشت خدمه آن گزارش نشده است.

کد خبر 6683552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها