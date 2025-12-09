هواپیمای نظامی روسیه با ۷ خدمه سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه‌های روسیه امروز سه شنبه اعلام کردند که یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ این کشور سقوط کرده است.

حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داده است.

حادثه برای هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ با ۷ خدمه روی داد.

وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: امروز، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.

تا کنون جزئیات بیشتری از این سانحه و سرنوشت خدمه آن گزارش نشده است.