سقوط بالگرد در روسیه؛ ۲ نفر کشته شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، دفتر روسی خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که یک بالگرد شخصی در منطقه «پرم» روسیه سقوط کرد و ۲ نفر در این حادثه کشته شده‌اند.

حادثه در منطقه تفریحی پارک آشاتلی در منطقه باردیمسکی (باردیم) رخ داد.

بر اساس اعلام دفتر منطقه‌ای وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه (EMERCOM)، هر ۲ سرنشین بالگرد در اثر سقوط جان باختند.

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.

جزئیات بیشتر، از جمله نوع بالگرد و هویت قربانیان، هنوز منتشر نشده است.