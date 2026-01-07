  1. بین الملل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

سقوط بالگرد در روسیه؛ ۲ نفر کشته شدند+ فیلم

در پی سقوط یک فروند بالگرد در منطقه «پرم» روسیه، ۲ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، دفتر روسی خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که یک بالگرد شخصی در منطقه «پرم» روسیه سقوط کرد و ۲ نفر در این حادثه کشته شده‌اند.

حادثه در منطقه تفریحی پارک آشاتلی در منطقه باردیمسکی (باردیم) رخ داد.

بر اساس اعلام دفتر منطقه‌ای وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه (EMERCOM)، هر ۲ سرنشین بالگرد در اثر سقوط جان باختند.

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.

جزئیات بیشتر، از جمله نوع بالگرد و هویت قربانیان، هنوز منتشر نشده است.

