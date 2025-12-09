به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، هدف اصلی این نشست را همکاری و هم‌افزایی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان اعلام کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان فارس در عرصه قرآن، گفت: این استان به‌ویژه در زمینه‌های قرائت و حفظ قرآن، در سطح ملی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، محافل انس با قرآن در سراسر استان، با استقبال بی‌نظیر مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در حال برگزاری است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس افزود: فارس به دلیل ظرفیت‌های بی‌نظیر خود، شایسته تبدیل شدن به قطب قرآنی کشور است.

رئوف همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، بر لزوم آماده‌سازی بسترهای رسانه‌ای برای نشر معارف قرآن کریم تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید ظرفیت‌های قرآنی استان را به‌طور جذاب و خلاقانه معرفی کنند.

وی به تجربه موفق برنامه‌های قرآنی در مکان‌های فرهنگی و زیارتی استان اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌ای مانند «محفل» که در حافظیه برگزار شد، مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت.

مدیرکل صدا و سیمای فارس افزود: برای جذب بیشتر مخاطب، باید برنامه‌های قرآنی با نگاه هنری و زیباشناسی طراحی شوند. مردم ما به محتوای غنی و در عین حال نوآورانه علاقه‌مندند.

رئوف همچنین همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی را کلید موفقیت در مقابله با جنگ شناختی دشمن دانست.

وی بر لزوم فعالیت شبکه‌ای برای تبیین معارف دینی و قرآنی تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر، برای مقابله با جنگ شناختی دشمن، نیاز به همکاری‌های مشترک در تولید محتوای قرآنی داریم.

مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان با تأکید بر اهمیت تولید برنامه‌های تلویزیونی قرآنی بومی‌شده در استان، گفت: "برنامه‌ای مانند محفل می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی فارس در سطح ملی و بین‌المللی باشد. اگر این برنامه با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای طراحی شود، می‌تواند تصویر فرهنگی شیراز را به عنوان سرزمین دین، هنر و حماسه در کشور تقویت کند.

رئوف تصریح کرد: همکاری مشترک دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای ماه رمضان، می‌تواند گامی مؤثر در احیای هویت قرآنی استان فارس باشد و فارس باید به‌عنوان قطب قرآنی کشور در ماه رمضان به مردم معرفی شود.