به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف صبح جمعه در نشست آموزشی مسئولان رسانه اعتکافهای استان فارس با اشاره به اینکه اعتکاف از مهمترین رویدادهای معنوی جامعه اسلامی است، گفت: فعالان رسانهای باید با بهرهگیری از دانش روز ارتباطات، ظرفیتهای معنوی این مناسک را برای افکار عمومی روایتگری کنند.
وی با بیان اینکه پویایی شبکهای رسانهها» در این زمینه ضروری است، افزود: ایجاد ارتباط منظم میان شهرستانها و مناطق مختلف فارس، یک ضرورت راهبردی برای جریانسازی رسانهای در موضوعات فرهنگی محسوب میشود.
مدیرکل صداوسیمای فارس افزود: باشگاه خبرنگاران جوان و بسیج رسانهای صداوسیما آماده همکاری جامع با نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب در حوزه جذب، تولید و آموزش محتوا هستند.
رئوف در پایان بر مستندسازی، تولید محتوای کوتاه و جذابیت بصری تأکید و تصریح کرد: هدف اصلی باید نمایش سرمایه عظیم امید، ایمان و رویشهای جوانان معتکف باشد.
