به گزارش خبرنگار مهر امیر رئوف، صبح پنجشنبه در نشستی با محوریت برنامهریزی برای بزرگداشت یومالله ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت؛ بر لزوم بازخوانی تحلیلی فتنه ۱۳۸۸ و نقش مردم در خنثیسازی آن تأکید کرد.
وی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رجب، این ماه را فرصتی برای خودسازی دانست و نقش مجموعههای فرهنگی در ترویج معنویت و آگاهیبخشی اجتماعی را حائز اهمیت عنوان کرد.
رئوف با اشاره به شانزدهمین سالگرد حماسه ۹ دی، این روز را از مصادیق روشن «ایامالله» برشمرد و گفت: فتنه سال ۸۸ پروژهای سازمانیافته بود که با طراحی اتاقهای فکر نظام سلطه، جامعه را ماهها در فضای غبارآلود قرار داد، اما بصیرت و صبر مردم آن را ناکام گذاشت.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع)، «بصیرت» و «صبر» را دو عامل اصلی عبور ملت ایران از این فتنه دانست و افزود: همین دو مؤلفه، باطلالسحر فتنه شد و مردم را سربلند از این آزمون تاریخی بیرون آورد.
وی با اشاره به نقش پیشگام مردم شیراز در بزنگاههای تاریخی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در حماسه ۹ دی نیز مردم شیراز زودتر از بسیاری از کلانشهرها با حضور آگاهانه در میدان شهدا، بصیرت خود را به نمایش گذاشتند؛ نقشی که باید در روایت رسمی کشور برجسته شود.
رئوف با هشدار نسبت به تحریف تاریخ گفت: امروز در میانه جنگ روایتها قرار داریم و اگر روایت صحیح و مستند ارائه نشود، روایتهای جعلی جای حقیقت را خواهند گرفت؛ از این رو جهاد تبیین و مسئولیت صاحبان تریبون اهمیتی دوچندان دارد.
وی در پایان با تأکید بر مردمی بودن حماسه ۹ دی تصریح کرد: تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا مردم با ایمان و توکل به خدا در صحنه بودهاند، انقلاب از سختترین بحرانها عبور کرده است.
