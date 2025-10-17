رئوف: پویش «ایران جان» نقش مهمی در روایت هویت دینی و حماسی فارس داشت

امیر رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویداد «ایران جان، فارس ایران» با شعار عدالت‌گستری، هویت‌محوری و پیشران پیشرفت در استان فارس از روز شنبه ۱۹ مهر آغاز و امروز جمعه ۲۵ مهر به ایستگاه آخر خود رسید، گفت: این رویداد یک ظرفیت بسیار عالی و مهم بود که ما به بهترین نحو از آن استفاده کردیم و به یک اتفاق بی‌نظیر در سطح استان فارس رخ داد که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: در طی این مدت ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، گردشگری و اجتماعی فارس در تمامی شبکه‌های ملی صدا و سیما به روی آنتن رفت که در نوع خود بی نظیر بود.

مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس با اشاره به شعار «فارس مهد دین، حماسه و هنر» افزود: با توجه به این شعار که برگرفته از کلام مقام معظم رهبری است، تلاش شد ظرفیت‌های معنوی و حماسی این استان در کنار جلوه‌های هنری به نحوه احسن با توجه به ظرفیت‌های علمی این استان پهناور برای مردم کشور به نمایش گذاشته شود.

رویداد «ایران جان، فارس ایران» در تاریخ رسانه ملی بی‌سابقه بود

رئوف در ادامه این گفتگو به شرح اجمالی برنامه‌های پخش شده در طی اجرای این پویش در فارس اشاره کرد و گفت: برنامه‌های شامل «ایران من» در شبکه افق، مباحث حوزه و شهادت در شبکه دو، برنامه‌های مذهبی و فرهنگی در شبکه قرآن و معارف، برنامه‌های علمی و آموزشی در شبکه‌های ۴ و برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی در شبکه خبر و شبکه سلامت در این راستا پخش شده است.

وی ادامه داد: در حوزه رادیو نیز، برنامه‌هایی مانند «شب‌های ایران»، برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، و شب‌های فیروزه‌ای در رادیو معارف پخش شده است، همچنین، رادیوهای سراسری ورزش، جوان، فرهنگ، آوا، ایران، صبا، و رادیو معارف هر کدام برنامه‌های متنوعی در طول روز با معرفی ظرفیت‌های ویژه استان فارس داشته‌اند. علاوه بر این، گزارش‌های خبری متعددی درباره توانمندی‌های فارس در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی پخش کرده‌اند.

مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس با بیان اینکه این رویداد، به‌نوعی در تاریخ رسانه ملی بی‌سابقه است، افزود: حضور گسترده شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی، ظرفیت‌ها، مشاهیر، جاذبه‌های گردشگری و مسائل استان فارس به خوبی معرفی شده و نقش مهمی در روایت صحیح و جامع از هویت فرهنگی و اجتماعی این استان ایفا کرد.

رئوف تصریح کرد: مجموع، این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش رسانه ملی در معرفی و تقویت هویت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان فارس است.