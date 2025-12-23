فارس میزبان رزمایش بزرگ «چِله جهاد تبیین»

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، صبح سه شنبه در جلسه قرارگاه جهاد تبیین بقیهالله شیراز، با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: از دهه بصیرت ۹ دی تا ۲۲ بهمن، شاهد اجرای یک حرکت بزرگ و منسجم تحت عنوان «چله تبیین» خواهیم بود که بهمثابه یک عملیات و رزمایش تبیینی در سطح استان فارس طراحی شده است.
وی افزود: این چهل روز، یک چله جهاد تبیینی است که با مشارکت و همافزایی تمامی نهادهای مؤثر انقلابی و فرهنگی استان و با هدف تبیین صحیح مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه این رزمایش با محوریت چند مؤلفه اساسی دنبال خواهد شد، گفت: محورهای اصلی چله تبیین شامل «عفاف و حجاب»، «هویت ایرانی اسلامی» و «فرزندآوری و جوانی جمعیت» است که در قالب برنامههای متنوع تبیینی دنبال میشود.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به جامعه هدف این طرح تصریح کرد: راهبری تخصصی مدارس، اساتید، نخبگان، سفیران جهاد تبیین، بانوان و اقشار مختلف اجتماعی در زمره مخاطبان اصلی این رزمایش تبیینی قرار دارند.
وی عنوان این برنامه را «مبلغان تبیین» اعلام کرد و افزود: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز بخش مهم و جداییناپذیر این چله تبیینی خواهد بود و تلاش میشود با زبان اقناع و گفتمانسازی، این دستاوردها برای نسلهای مختلف بازخوانی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در تصریح کرد: رزمایش بزرگ «چله تبیین» از ۹ دی تا ۲۲ بهمنماه بهصورت گسترده در سطح استان فارس برگزار خواهد شد.
